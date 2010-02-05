عزاداری اربعین حسینی در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع)، حسینیه امام خمینی (ره) با عزاداری مردم و جوانان باصفای زنجان، در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکپارچه احساس و شور و شعور حسینی بود.

در این مراسم باشکوه که مسئولان نظام نیز حضور داشتند، مداحان و عزاداران زنجانی با مرثیه سرایی و نوحه خوانی، بر مصائب کاروان اسرای کربلا و حضرت زینب (س) گریستند و نوحه سرایی کردند.

در این مراسم، حجت الاسلام و المسلمین واعظی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان به عزاداری باشکوه مردم این استان در هشتم و یازدهم محرم اشاره کرد و گفت: نظام اسلامی اکنون مظهر عزت و عظمت حسینی است و مردم آماده اند تا پای جان از این عظمت پاسداری کنند.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به ورود کاروان اسرا در اربعین به کربلا افزود: حضرت زینب و کاروان اسرای کربلا، پیام آور ایستادگی و مقاومت در راه حق بودند.

پایان بخش این عزاداری خالصانه، ذکر دعای حضرت آیت الله خامنه ای بود.