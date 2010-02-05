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۱۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

امام جمعه ایلام:

نظام جمهوری اسلامی منشاء خدمات ارزشمندی برای مردم بود

نظام جمهوری اسلامی منشاء خدمات ارزشمندی برای مردم بود

ایلام - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محمدنقی لطفی گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف منشاء خدمات ارزشمندی برای مردم ایران اسلامی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: این خدمات در بخشهای مختلف از جمله خدمات درمانی و بهداشتی قابل مشاهده است که جای تقدیر دارد.

وی بیان داشت: ایجاد فضاهای بزرگ علمی و پژوهشی از مهمترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

این مسئول با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کشور ما در بسیاری از علوم و فنون پیشتاز و تاثیرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: علم آموزی و کسب تقوی بهترین راه رسیدن به موفقیت و پیروزی است که باید به آن توجه شود.

وی عنوان کرد: استان ایلام نیز مانند دیگر نقاط کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی دچار تحولات شگرفی شده است و مسئولان برای توسعه بیشتر استان تلاش کنند.

لطفی یادآور شد: جوانان استان ایلام از استعداد و ظرفیتهای علمی والایی برخوردارند و باید با پرورش این خلاقیتها راه پیشرفت استان در زمینه‌های مختلف را فراهم کنند.

کد مطلب 1030163

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