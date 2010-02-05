نظام جمهوری اسلامی منشاء خدمات ارزشمندی برای مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امام جمعه ایلام ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: این خدمات در بخشهای مختلف از جمله خدمات درمانی و بهداشتی قابل مشاهده است که جای تقدیر دارد.

وی بیان داشت: ایجاد فضاهای بزرگ علمی و پژوهشی از مهمترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

این مسئول با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کشور ما در بسیاری از علوم و فنون پیشتاز و تاثیرگذار بوده است، خاطرنشان کرد: علم آموزی و کسب تقوی بهترین راه رسیدن به موفقیت و پیروزی است که باید به آن توجه شود.

وی عنوان کرد: استان ایلام نیز مانند دیگر نقاط کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی دچار تحولات شگرفی شده است و مسئولان برای توسعه بیشتر استان تلاش کنند.

لطفی یادآور شد: جوانان استان ایلام از استعداد و ظرفیتهای علمی والایی برخوردارند و باید با پرورش این خلاقیتها راه پیشرفت استان در زمینه‌های مختلف را فراهم کنند.

