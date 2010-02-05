به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‎ها به طور همزمان در هر دو بخش پسران و دختران و طی روزهای 17 و 18 بهمن‎ماه در منامه بحرین برگزار خواهد شد. علیرضا ملارجبی و سولماز محمدپور پینگ‏پنگ‏بازان ایرانی هستند که برای کسب سهمیه المپیک نوجوانان سنگاپور در این رقابت‏ها شرکت خواهند کرد.

"امیلین وانروسمه" (بلژیک)، "لوکا فوسک" (کروواسی)، "لئوناردو موتی" (ایتالیا)، "آدم همام" (تونس)، "فلوریان واگنر" (آلمان)، "کونراد کولپا" (لهستان)، "اویک داس" (هند)، "استفان لیتگب" (اتریش)، "تاناپول سانتی واتانا" (تایلند)، "محمد عباس صالح" (بحرین)، "عبدالله المکیمی" (کویت)، "بیب آنتونی" (لبنان)، "علی علی" (قطر) بازیکنانی هستند که همراه با علیرضا ملارجبی برگزارکننده دیدارهای بخش پسران هستند.

علیرضا ملارجبی که رنکینگ 210 جهان را در اختیار دارد، در سید پنجم این بازی‌ها قرار دارد.

در مسابقات بخش دختران نیز "بریت ایرلند" (هلند)، "ماتجا جگیر" (کرواسی)، "مالیکا بهاندارکار" (هند)، "کا نگ" (هنگ کنگ)، "لیس لوردگ" (جزیره گورنسی)، "الیسی تروتی" (ایتالیا)، "کاتسیارینا باراوک" (بلاروس)، "پائولینا نوواکا" (لهستان)، "فاطما الهایکی" (بحرین)، "یولیا گاتس" (قزاقستان)، "میسا سابر" (لبنان)، "آن یر لیم" (مالزی) و "ایا محمد" (قطر) به همراه سولماز محمد پور از کشورمان شرکت دارند.

نفر نخست این رقابت‎ها در هر یک از بخش‏های پسران و دختران سهمیه شرکت در مسابقات المپیک نوجوانان سنگاپور را از آن خواهد کرد. تاکنون در هر دو بخش دختران و پسران 10 بازیکن برای حضور در این دوره از رقابت‎های المپیک انتخاب شده‎اند. چین، ژاپن، چین‎تایپه، هنگ‎کنگ و کره‏جنوبی کشورهای آسیایی هستند که سهمیه‏ بخش پسران را به دست آورده‎اند.