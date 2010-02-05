عملیات تروریستی در کربلای معلی چند شهید و زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شماری از زائران حسینی که برای شرکت در مراسم اربعین سالار شهیدان جهان، حضرت امام حسین(ع) وارد کربلا شده اند در این حمله تروریستی شهید و زخمی شده اند.



شبکه الجزیره به جزئیات بیشتری درباره این حمله تروریستی و شمار دقیق شهدا و مجروحان این حادثه جنایتکارانه اشاره نکرده است.



این در حالی است که "آمال الدین الهر" استاندار کربلا از ورود بیش از 10 میلیون زائر برای شرکت در مراسم اربعین سالار شهیدان جهان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خبر داده بود که به گفته وی، 100 هزار نفر از آنها را زائرانی از سایر مناطق جهان از جمله ایران تشکیل می دهند.