کوستاس آکسلوس فیلسوف یونانی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، کوستاس آکسلوس در سال 1924 در آتن متولد شد و تحصیلات خود را در موسسه فرانسوی، مدرسه آلمانی، دانشکده حقوق و مطالعات اقتصادی پیگیری کرد.

آثار وی تحت تأثیر اندیشه های هراکلیتوس، افلاطون، ارسطو، امپدوکلس، مارکس، نیچه، داسکایوفسکی و شعرایی چون آرتور رمبو، راینر ماریا ریلکه و فردریش هولدرین بوده‌اند.

وی طی سالهای 1950 تا 1975 فلسفه را در دانشگاه سوربن آموخت و محقق فلسفه در دپارتمام فلسفه مرکز ملی تحقیقات علمی فرنسه شد. همچین طی سالهای 1962 تا 1973 در سوربن به تدریس فلسفه مشغول بود.

وی همچنین سردبیر مجله آرگیومتس نیز بود که طی سالهای 1956 تا 1962 منتشر می شد. آکسلوس 24 کتاب به زبانهای فرانسه، یونانی و آلمانی نوشته که این کتابها به 16 زبان ترجمه شده است.

وی در ماه مارس سال 2009 دکترای افتخاری فلسفه دانشگاه افلاطون را در یونان دریافت کرد.