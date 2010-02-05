اولین شرکت تولید کلراتهای معدنی در خاورمیانه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس شورای شهر دلیجان در مراسم بهره برداری همزمان از پنج طرح صنعتی در این شهرستان گفت: 12 میلون یورو و 30 میلیارد ریال برای احداث شرکت تولید کلراتهای معدنی هزینه شده است.

خلیل الله محمدی افزود: انواع کلرات پتاسیم، سدیم و سایر مواد الکتروشیمیایی در این کارخانه تولید می شود که تمامی نیاز صنایع دفاعی و کبریت سازی و بخشی از نیاز صنایع حفاری، نیروگاهی، پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی کشور را برطرف و زمینه صادرات را نیز فراهم می کند.

وی بیان داشت: یک کارخانه تولید سدیم و پتاسیم دیگر که با سرمایه گذاری پنج میلیون یورو و 10 میلیارد ریال احداث شده و ظرفیت تولید دو هزار تن کلرات سدیم را دارد از دیگر طرح های بهره برداری شده است.

محمدی در خصوص یکی دیگر از طرحهای صنعتی منطقه گفت: راه اندازی فاز اول کارخانه تولید الیاف شیشه با سرمایه گذاری دو میلیون و 500 هزار یورو و 20 میلیارد ریال جهت استفاده در صنعت کامپوزیت نقطه عطفی در احداث کارخانجات با تکنولوژی برتر در کشور است.

وی اظهار داشت: فاز اول کارخانه تولید الیاف پلی استر که با سرمایه گذاری سه میلیون یورو و 40 میلیارد ریال و ظرفیت تولید روزانه 25 تن نخ پلی استر احداث شده، از دیگر طرحهای صنعتی منطقه است که مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس شورای شهر دلیجان خاطرنشان کرد: احداث بزرگترین سردخانه استان مرکزی با گنجایش پنج هزار تن به روش دو مداره برای نگهداری مواد پروتئینی و خشکبار و با سرمایه گذاری سه میلیون یورو یکی دیگر از طرحهایی که در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان دلیجان بهره برداری رسیده است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرحها، سالانه از خروج 31 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

به گفته محمدی، برای اجرای این طرح ها سرمایه گذاران از تسهیلات بانکی استفاده نکرده اند که این موضوع سبب شده است برخی از طرح های افتتاح شده یک سال زودتر از موعد پیش بینی شده خود به بهره برداری برسند.