انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در کربلا/20 زائر شهید و 75 نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد امروز دو دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شهر کربلا منفجر شد.



بر اثر این انفجارهای تروریستی، دست کم 20 زائر حرم اباعبدالله الحسین(ع) که در حال عزاداری سالار شهیدان جهان بودند، شهید و 75 نفر دیگر زخمی شدند.



شبکه الجزیره پیشتر از عملیات تروریستهای تکفیری علیه زائران حرم مطهر امام حسین(ع) همزمان با اربعین حسینی در کربلا خبر داده بود که به شهید و زخمی شدن چندین نفر از آنها منجر شده است.



این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این حمله تروریستی و شمار دقیق شهدا و مجروحان این حادثه جنایتکارانه اشاره نکرده بود.

این در حالی است که "آمال الدین الهر" استاندار کربلا از ورود بیش از 10 میلیون زائر برای شرکت در مراسم اربعین سالار شهیدان جهان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خبر داده بود که به گفته وی، 100 هزار نفر از آنها را زائرانی از سایر مناطق جهان از جمله ایران تشکیل می دهند.