چاپگر بدون جوهری که مدارک را پاک می کند و می نویسد!

به گزارش خبرگزاری مهر، این چاپگر که Prepeat نام دارد با استفاده از یک فرایند گرمایی ویژه با کاغذ و پلاستیک می تواند بدون نیاز به جوهر نوشته را چاپ کند.

برگه های ویژه این چاپگر از پلاستیک و کاغذی ساخته شده است که نوشته های آن می تواند هزار بار پاک شود و به این ترتیب می توان اسناد جدید را روی آن چاپ کرد.

این چاپگر از هیچ جوهر و یا تونر کارتریچ استفاده نمی کند و تنها با کمک این ورقه های پلاستیکی، اسناد را بارها و بارها بر روی یک برگ کاغذ چاپ می کند.

قیمت این چاپگر بسیار بالا است و برابر با 5 هزار و 517 دلار است. همچنین قیمت هزار برگ کاغذ آن برابر با سه هزار و 300 دلار است.