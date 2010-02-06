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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

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چاپگر بدون جوهری که مدارک را پاک می کند و می نویسد!

چاپگر بدون جوهری که مدارک را پاک می کند و می نویسد!

چاپگری به تازگی معرفی شده است که بدون نیاز به کارتریچ جوهر می تواند اسناد را پاک کند و بنویسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این چاپگر که Prepeat نام دارد با استفاده از یک فرایند گرمایی ویژه با کاغذ و پلاستیک می تواند بدون نیاز به جوهر نوشته را چاپ کند.

برگه های ویژه این چاپگر از پلاستیک و کاغذی ساخته شده است که نوشته های آن می تواند هزار بار پاک شود و به این ترتیب می توان اسناد جدید را روی آن چاپ کرد. 

این چاپگر از هیچ جوهر و یا تونر کارتریچ استفاده نمی کند و تنها با کمک این ورقه های پلاستیکی، اسناد را بارها و بارها بر روی یک برگ کاغذ چاپ می کند.

قیمت این چاپگر بسیار بالا است و برابر با 5 هزار و 517 دلار است. همچنین قیمت هزار برگ کاغذ آن برابر با سه هزار و 300 دلار است.

کد مطلب 1030181

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