ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: با شکل گیری انقلاب اسلامی، بلوک جدید با عنوان بلوک اسلام ناب محمدی شکل گرفت و الگویی برای جهانیان شده است و اکنون در اوج اقتدار بسر می برد.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران برخلاف بلوک شرق و غرب به مبانی اسلامی تکیه دارد و 22 بهمن نقطه عطف مبارزات ملت ایران است.

وی خاطرنشان کرد: در سه دهه گذشته شاهد پیشرفتهای چشمگیری در کشور بودیم و به رغم مانع تراشی های فراوان، کنون در اوج اقتدار بسر می بریم.

به گفته قناعت، اکنون در عرصه های بین المللی اگر نماینده ای از ایران شرکت نداشته باشد، تاثیرگذرای چندانی ندارد و هیچ همایش و سمیناری بدون حضور نماینده ایران تشکیل نمی شود.

استاندار گلستان، پیشرفت کشور در حوزه های مختلف را از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: چند روز قبل از ماهواره های طلوع، مصباح 2، ماهواره بر سیمرغ بهره برداری شد که ساخته دست داشنمندان ایرانی است.

وی یادآور شد: اکنون تمامی جنبشهای آزادیبخش دنیا، انقلاب اسلامی ایران را الگو قرار می دهند و هر شیطنت اسکتبار نتوانست جلوی پیشرفت ایران را بگیرد.

قناعت با اشاره به برخی حوادث در ماه های اخیر در کشور گفت: در شرایط فضای غبارآلود، جریان فتنه با نظام کفر متحد شدند تا نظام را سرنگون کنند اما مردم ثابت کردند که به نظام دلبسته هستند.

استاندار گلستان عنوان کرد: خونهای زیادی در کشور ریخته شد تا ولایت فقیه باقی ماند و خواص باید حواسشان جمع باشد و باید آشکارا و علنی و محکم، مواضع انقلاب را اعلام و از حرفهای دوپهلو پرهیز کنند.