مدیر جدید مدرسه علیمه نرجس مشهد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "شایسته خوی" از شاگردان استاد طاهایی موسس مدرسه علمیه نرجس است و تاکنون مسئولیت های مختلفی از جمله مدیریت تحصیلات تکمیلی (سطح 3) مدرسه علمیه نرجس را برعهده داشته است.

فاطمه خاموشی (طاهایی) مؤسس و مدیر مدرسه علمیه نرجس مشهد و از باسابقه‌ ترین مدیران حوزه‌های علمیه خواهران کشور صبح روز 13 بهمن ماه بر اثر عارضه قلبی در بیمارستانی در مشهد دارفانی را وداع گفت.

مدرسه علمیه نرجس مشهد در سال 1345 توسط فاطمه خاموشی (طاهایی) در مشهد تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد این مدرسه علمیه هم اکنون با اهداف تحکیم بنیادهای اعتقادی، ترویج مکارم اخلاقی و اعتلای مبانی فرهنگی، تربیت نیروهای مبلغ، مدرس، محقق و پژوهشگر اعم از ایرانی و غیرایرانی برای هدایت فکری و عقیدتی مردم به فعالیت می پردازد.