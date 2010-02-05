نظام اسلامی ایران از قویترین پایگاه اجتماعی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین اظهار داشت: با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، امروز ملت ایران دستاوردهای ارزشمند نظام را می بیند و به آن افتخار می کند.

وی افزود: بالندگی، شعور و استقامت در چهره امروز مردم ایران موج می زند و هیچ هوشمندی تردید ندارد که جمهوری اسلامی مقتدرترین قدرت سیاسی در منطقه را بدست آورده است.

امام جمعه موقت قزوین یادآور شد: امروز جمهوری اسلامی بعد از سه قرن در خارج از مرزها حضوری فعالانه و قدرتمند دارد و در مسیر دفاع از مصالح اسلام، نظام و مردم نقش آفرینی می کند.

نائب رئیس مجلس تصریح کرد: پرتاب ماهواره به فضا و در اختیار داشتن موشکهای بالستیک و قاره پیما، کار ارزشمندی است که توسط دانشمندان جوان کشور و به برکت انقلاب اسلامی بدست آمده است که با اتکا به دانش بومی در رده 10 کشور برتر جهان قرار گرفته ایم.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: یک دهه از عمر انقلاب در دفاع و یک دهه برای جبران آسیبهای دفاع مقدس سپری شد اما در کنار همه سختی ها و فشارهای دشمنان، قله های پیشرفت را طی کردیم و به یک انفجار علمی در سالهای اخیر دست یافتیم.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری یادآور شد: با نگاه رهبری در نیم قرن آینده باید به مرجع علمی جهان تبدیل شویم و رتبه اول در منطقه را نصیب خود کنیم که رسیدن به این جایگاه به عنوان یک کشور تولید کننده علم با توانمندی های کشور دست یافتنی است.

نماینده مردم استان در مجلس به دستاوردهای انقلاب در استان نیز اشاره کرد و افزود: در قبل از انقلاب در حالیکه تنها یک مرکز آموزش عالی با 350 دانشجو داشتیم امروز بیش از 100 هزار دانشجو با صدها هزار متر مربع فضای آموزش عالی و امکانات مدرن و پیشرفته داریم و با سه هزار واحد فعال صنعتی در صنعت، کشاورزی، خدمات زیر بنایی و راه های ارتباطی موقعیت ممتازی در کشور بدست آورده ایم.

وی برخورداری بیش از 97 درصد جمعیت شهری استان از خدمات گازرسانی، برق، آب، فاضلاب، مخابرات و امور زیربنایی را از تحولات اساسی استان ذکر کرد و اظهار داشت: دهه چهارم انقلاب، دهه پیشرفت، بسط عدالت و کاهش فاصله طبقاتی مردم خواهد بود.

به گفته ابوترابی فرد این دستاوردها در سایه ایمان مردم، هدایت امام راحل و مقام معظم رهبری و اقتدار سیاسی نظام اسلامی محقق شده است و همه باید قدردان آن باشیم و از این نعمتها صیانت کنیم.

حجت الاسلام ابوترابی فرد 22 بهمن امسال را روز عزت و اقتدار و یکپارچگی ملت ایران ذکر کرد و گفت: مردم ایران امسال نیز با اقتدار در کنار نظام اسلامی و رهبری فرزانه با حضور یکپارچه خود در راهپیمایی 22 بهمن با شعارهای ماندگار همیشگی با راهپیمایی میلیونی خود برگ زرین دیگری بر افتخارات جمهوری اسلامی خواهند افزود و این روز را به روز پیوند ناگستنی آرمانهای امام تبدیل خواهند کرد.