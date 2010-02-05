رونمایی سردر دانشگاه تربیت مدرس فردا با حضور شهردار تهران

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهرداری تهران همه هزینه های ساخت این سردر و فضاهای اطراف آن را تامین کرده است و فردا از این سردر که با مفاهیم علمی، فرهنگی و هنری ساخته شده است، رونمایی می شود.

وی اضافه کرد: دانشگاه تربیت مدرس به شهرداری تهران پیشنهاد داد که برای بهتر شدن منظر شهری منطقه سردر دانشگاه با طرحی از سوی دانشگاه ساخته شود که این موضوع از سوی شهردار تهران پذیرفته شد.

دانشجو گفت: این طرح نماد دانشگاه تربیت مدرس خواهد بود و دارای مفهوم علمی، فرهنگی و هنری است و هر خط و منحنی آن مفاهیم معنوی و فرهنگی دارد.

به گزارش مهر، دکتر حجت‌الله ملاصالحی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در خصوص احداث نماد سردر دانشگاه تربیت مدرس در توضیحاتی خاطرنشان کرد: این سردر به عنوان یک نشانه در راستای هویت بخشی به فضای شهر تهران و با الهام گرفتن از معماری اصیل ایرانی‌ـ‌اسلامی احداث شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران زمان احداث نماد سردر دانشگاه تربیت مدرس را یکسال و هزینه آن را حدود یک میلیارد تومان برآورد کرد.

طرح نماد سردر دانشگاه تربیت مدرس در سال 86 در فراخوانی از سوی این دانشگاه به مسابقه گذاشته شد و پس از ارائه طرحهای گوناگون و داوری هیئت داوران، طرح رضا عبادی رجلی و سارا مجدی به عنوان نماد سردر این دانشگاه برگزیده شد.

این طرح از سمبل علم که کتاب است، گرفته شده و مانند یک کتاب طراحی شده است. از سوی دیگر به کارگیری نمای آجری و طاق سهمی در ورودی بنا، برگرفته از معماری ایرانی است. طاق و طرفین آن با کادربندی و کاشی کاری‌ها و همچنین نقوش اسلامی مزین شده است.

ارتفاع نماد سردر دانشگاه تربیت مدرس در کنارها 12 متر و 30 سانتی متر و در مرکز 11 متر و 80 سانتی متر است و از 4 پوسته تشکیل شده است. طول بنا 23 متر و عرض آن در بیشترین نقطه 8 متر و 90 سانتی متر است که در کمترین نقطه (مرکز بنا) به 5 متر می رسد.

نمای سردر دارای دو قوس سهمی است که در داخل پوسته قرار گرفته است که یکی به ارتفاع 9 متر و 30 سانتی متر و دهنه 14 متر و 20 سانتی متر و دیگری به ارتفاع 8 متر و 30 سانتی متر و دهنه 12 متر و 25 سانتی متر است.