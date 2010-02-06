فعالیت 1500 نفر در مراکز پاسخگویی به شبهات دینی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست مسئولین مراکز پاسخگویی به شبهات دینی با حضور نمایندگان سازمانها و نهادهای فعال در این حوزه، پنجشنبه 15 بهمن ماه در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این نشست محمد رضا بهمنی مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گزارشی از فعالیتهای مراکز پاسخگویی به شبهات و سوالهای دینی ارائه داد.

بهمنی با اشاره به اینکه در حوزه پاسخگویی دو مؤلفه اصلی وجود دارد، گفت: در بحث پاسخگویی دینی دو حوزه اساسی مورد توجه است. یکی مؤلفه‌های بنیادی که شامل فطرت پرسشگری انسان و هویت پاسخگویی در دین مبین اسلام است و مؤلفه دیگر و مهم در این حوزه، مؤلفه محیطی است که مواردی چون تحولات تمدن بشری و تحرکات جبهه معارض را می‌توان برشمرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: در خصوص توسعه پاسخگویی دینی در شرایط امروز جهان باید گفت دستیابی به موقعیت ترسیم شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور، بدون توجه به تحولات فراگیر جهانی از یک سو و تحرکات معارضان و معاندان نظام اسلامی از سوی دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: بروز شرایط و نیازهای جدید و گسترده و ضرورت توسعه و تحول روزآمد، رشد کمی و بهبود نسبی روشی و محتوایی مراکز و مؤسسات پاسخگویی مبتنی بر هماهنگی و همکاری نسبتا سامان‌مند، ورود موضوع پاسخگویی دینی به قانون برنامه سوم توسعه کشور به پیشنهاد دفتر تبلیغات اسلامی و تایید و تصویب مراجع ذیربط فعالیت جدی تر دراین عرصه را ضروری می کنند.

بهمنی افزود: در حال حاضر بیش از 1500 نفر در مراکز پاسخگویی فعال هستند و بیشتر فرایند پاسخگویی از طریق تلفن صورت می‌گیرد و پاسخگویی در فضای وب بعد از تماسهای تلفنی بیشترین فراوانی را در زمینه پرسش و پاسخ به خود اختصاص می‌دهد.

وی یادآور شد: در مراکز پاسخگویی در سراسر کشور حدود 452870 کتاب موجود است و تعداد 1052700 پرسش و پاسخ در بانک اطلاعاتی آنها گرد آوری شده است. از جنبه گستره جغرافیایی مراکز پاسخگویی، 41 مرکز در فضای بین‌المللی فعال هستند. از میان مراکز، 58 مرکز تنها در داخل کشور به فعالیت مشغول هستند و 50 مرکز در سطح استانها پراکنده و مشغول فعالیت هستند. البته باید توجه داشت که برخی مراکز ممکن است در سطح استانی مشغول فعالیت باشند و فعالیت بین‌المللی نیز انجام دهند.

بهمنی در ادامه خاطر نشان کرد: بر اساس آمار به دست آمده از مراکز پاسخگویی کشور، بیشترین مخاطبین و سوال کنندگان در گروه سنی 15 تا 35 سال جای می‌گیرند و گروه سنی 35 تا 55 سال نیز رتبه بعدی مخاطبین مراکز پاسخگویی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: میانگین تعداد سوالات پاسخ داده شده در هر ماه توسط مراکز 230709 عدد است. از این میان بیشترین سوالات از حیث موضوع به جنبه عمومی و احکام تعلق داشته است و حوزه‌های اخلاقی و تربیتی و قرآنی در رده‌های بعدی سوالات مورد پرسش قرار می‌گیرند.

بهمنی تاکید کرد: مهمترین و اساسی‌ترین مشکلات و نارسایی‌ها در مراکز پاسخگو را می‌توان مشکلات ناشی از کمبود منابع انسانی، مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی و مشکلات مربوط به زیرساختها برشمرد.

وی تاکید کرد: در بخش قالب و رسانه عرضه پاسخ به سوالات می‌توان تکلیف قانونی سازمان صدا و سیما برای ایجاد فضای مناسب در رسانه ملی جهت مراکز پاسخگویی، تکلیف قانونی سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات جهت ایجاد شبکه ماهواره‌ای ویژه پاسخگویی دینی، تکلیف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از چاپ و نشر گسترده محصولات مکتوب پرسش و پاسخ دینی و نهایتا تکلیف قانونی دولت در حمایت از ساماندهی و توسعه مراکز دین پژوهی در برنامه پنجم توسعه را پیشنهاد کرد.

در ادامه این نشست اباذر جعفری مسئول بخش اینترنتی مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با اشاره به فعالیت این مرکز در عرصه‌های پرسش و پاسخهای مکتوب، تلفنی و اینترنتی خاطر نشان کرد: مرکز پاسخگویی تلفنی این مرکز یکی از بزرگترین مراکز پاسخگویی در سطح کشور است و در حدود 250 کارشناس در حوزه‌های مختلف مشغول به پاسخگویی به سوالات مطرح شده هستند.

وی تصریح کرد: در بخش اینترنتی پرسش و پاسخ هم از طریق مسنجر و به صورت زنده و هم از طریق ایمیل صورت می‌گیرد. در فضای مجازی در سایتهایی چون کلوب یک فضای مجازی داریم و به سوالات دینی پاسخ می‌دهیم.