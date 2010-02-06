10نکته عجیب درباره کسوف/ افزایش پیشنهاد ازدواج در زمان خورشیدگرفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، خورشیدگرفتگی چیست و چه علل نجومی در ایجاد آن موثرند. یک مجله معتبر علمی در سلسله گزارشاتی به نام "20 چیزی که درباره آن نمی دانید" به معرفی مسائل عجیبی درباره موضوعات مختلف علمی پرداخته است که شاید کمتر کسی شنیده باشد. به منظور جذابیت موضوع خبرگزاری مهر هر شنبه یکی از گزارشها را با ذکر 10 نکته منتشر کند.

در این قسمت به بررسی 10 نکته عجیب درباره خورشید گرفتگی می پردازیم.

1- طولانی ترین خورشیدگرفتگی کلی قرن در 22 جولای 2009 کشورهای هند، نپال، بوتان و چین را در بر گرفت. طولانی ترین زمان تاریکی این خورشید گرفتگی 6 دقیقه و 29 ثانیه بود.

2- در یک خورشید گرفتگی، سایه ماه با سرعت بیش از 5 هزار مایل بر ساعت سطح زمین را می پوشاند.

3- یک ستاره شناس مشهور کانادایی به نام "جی. دبلیو کمپل" به مدت 50 سال در سراسر دنیا سفر کرد تا بتواند 12 خورشید گرفتگی متفاوت را مشاهده کند.

4- در زمان خورشید گرفتگی پیشنهاد ازدواج زیاد می شود.

5- خورشید 400 برابر بزرگتر از ماه و 400 برابر دورتر از زمین است. بنابراین این دو جرم آسمانی (ماه و خورشید) در پهنه آسمان به یک اندازه به نظر می رسند و به همین علت خورشید گرفتگی رخ می دهد.

6- زمین تنها جایی در منظومه خورشیدی است که می توان در آن پدیده خورشیدگرفتگی را دید.

7- در سیارات دیگر انواع دیگری از خورشیدگرفتگی دیده می شود. برای مثال مشتری می تواند یک خورشیدگرفتگی سه گانه داشته باشد که در آن سه قمر این سیاره می توانند به طور همزمان بر روی مشتری سایه اندازند.

8- چینی ها برای بیان خورشیدگرفتگی از واژه "شیه" (Shih) استفاده می کنند. این واژه به معنی "خوردن" است. در چین باستان در زمان خورشیدگرفتگی مردم در یک مراسم آیینی بر روی دیگ بزرگی ضربه می زدند تا "سگ آسمان" را که خورشید را بلعیده بود بترسانند.

9- همچنین چینی ها اولین وقایع نگاریهای نجومی مربوط به خورشید گرفتگی را ایجاد کردند. این مردم با تکه های استخوانهایی که به آنها "استخوانهای پیشگو" می گفتند در حدود 1050 قبل از میلاد خورشیدگرفتگی را ثبت می کردند.

10- در هر مکان معین، یک خورشیدگرفتگی کلی به طور متوسط تنها هر 360 سال یکبار اتفاق می افتد.