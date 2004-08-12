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۲۲ مرداد ۱۳۸۳، ۱۷:۳۳

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان :

جامعه جهاني نسبت به وخامت اوضاع در عراق بي تفاوت نباشد

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه از هتك حرمت امكان مقدسه و تشديد حملات نيروهاي آمريكايي در نجف و كوت كه منجر به كشته شدن تعداد زيادي از مردم بي گناه شد، ابراز انزجار كرد و اين عمليالت را غير انساني، هولناك و مغاير با تمام هنجارهاي بين المللي دانست .

به گزارش خبرگزاري مهر ، آصفي افزود : اشغالگران آمريكايي نشان داده اند به هيچ  اصول اخلاقى پايبند نيستند و تجاوزات اخير آنان كه باهيچ منطقى توجيه پذير نيست بار ديگر نقاب از چهره اشغالگران كه به دروغ خود را منادى دموكراسى معرف مي كنند، برداشت .
سخنگوى وزارت امورخارجه  با ابراز نگرانى شديد از وخامت اوضاع در عراق گفت : رويكرد غلط نظامى و امنيتى و تداوم حضور نيروى بيگانه و تاخير در انتقال قدرت به مردم عراق موجب چنين بحرانى شده كه احساسات جهان اسلام را جريحه دار كرده است .
آصفى گفت : از جامعه و سازمانهاى بين المللى انتظار مي رود با حساسيت لازم سريعا واكنش نشان داده و از تداوم كشتار مردم بى دفاع عراق جلوگيرى  به عمل آورند.
کد مطلب 103021

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