جامعه جهاني نسبت به وخامت اوضاع در عراق بي تفاوت نباشد

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه از هتك حرمت امكان مقدسه و تشديد حملات نيروهاي آمريكايي در نجف و كوت كه منجر به كشته شدن تعداد زيادي از مردم بي گناه شد، ابراز انزجار كرد و اين عمليالت را غير انساني، هولناك و مغاير با تمام هنجارهاي بين المللي دانست .

به گزارش خبرگزاري مهر ، آصفي افزود : اشغالگران آمريكايي نشان داده اند به هيچ اصول اخلاقى پايبند نيستند و تجاوزات اخير آنان كه باهيچ منطقى توجيه پذير نيست بار ديگر نقاب از چهره اشغالگران كه به دروغ خود را منادى دموكراسى معرف مي كنند، برداشت .

سخنگوى وزارت امورخارجه با ابراز نگرانى شديد از وخامت اوضاع در عراق گفت : رويكرد غلط نظامى و امنيتى و تداوم حضور نيروى بيگانه و تاخير در انتقال قدرت به مردم عراق موجب چنين بحرانى شده كه احساسات جهان اسلام را جريحه دار كرده است .

آصفى گفت : از جامعه و سازمانهاى بين المللى انتظار مي رود با حساسيت لازم سريعا واكنش نشان داده و از تداوم كشتار مردم بى دفاع عراق جلوگيرى به عمل آورند.