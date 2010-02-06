تحرک برای بازنگری نقشه جامع علمی کشور/ دو سال زمان برای بازنگری نقشه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم و دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در اولین همایش ملی آینده نگاری فناوری ایران در حالی که بازبینی در روشهای اجرای پامفا (پایلوت آینده نگاری مناسب ترین فناوریهای ایران 1404) را ممکن و مفید خواند و بر اجرای متناوب فرآیند آینده نگاری در سالهای آتی تاکید کرد درباره ضرورت بازبینی نقشه جامع علمی کشور نیز سخن گفت.

وی درباره انتقاداتی که صاحبنظران نسبت به نقشه جامع علمی کشور وارد می کنند و نیاز نقشه جامع علمی کشور به بازنگری گفت: با همه انتقاداتی که ممکن است کارشناسان نسبت به نقشه جامع علمی کشور داشته باشند اما قطعا در دست داشتن این نقشه یک گام به جلو است چرا که با نقشه جامع علمی کشور از تاریکی و پراکندگی مطلق به یک همگرایی نسبی می رسیم و البته در حین عمل نیز می توان این نقشه را مورد اصلاح قرار داد.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: به درستی ایراداتی را به نقشه جامع علمی کشور وارد می دانند اما روزی که هیچ سندی با عنوان نقشه جامع علمی کشور نداشته باشیم بیشتر ضربه می خوریم تا روزی که این نقشه ابلاغ شود و از همان روز درباره بازنگری اش فکر کنیم.

مهدی نژاد نوری از مذاکره با برخی انجمن های علمی تخصصی برای برنامه ریزی جهت بازنگری نقشه جامع علمی کشور پس از تصویب خبر داد و گفت: با برخی انجمن های علمی مذاکره و از آنها سئوال شد که اگر بخواهند یک نقشه جامع علمی طراحی کنند چقدر زمان نیاز دارند. وقتی به آنها زمانی حدود دو سال برای تدوین یک نقشه به عنوان نقشه جامع علمی پیشنهاد شد، آنها پذیرفتند.

وی آمادگی خود برای کارفرمایی بازنگری نقشه جامع علمی کشور پس از ابلاغ این نقشه را اعلام کرد و افزود: به این انجمنهای علمی تخصصی عنوان شد که از روز ابلاغ نقشه جامع علمی کشور بازنگری اش را شروع کنیم و تا دو سال دیگر نسخه جدید و بازنگری شده نقشه جامع علمی را ارائه می کنیم.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم با یادآوری آماده شدن نسخه اول نقشه جامع علمی کشور گفت: نقشه جامع علمی کشور به زودی پس از اظهار نظرها و تدابیری که روسای سه قوه خواهند داشت و پس از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ می شود.

خبرگزاری مهر در دی ماه سال گذشته همزمان با ابلاغ سیاستهای برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری طی گفتگوهایی با کارشناسان برخی انتقادات آنها درباره نقشه جامع علمی کشور و یا اظهارات آنها در تبئین ضرورت بازنگری مستمر نقشه جامع علمی کشور را منتشر کرد.

محمد مهدی نژاد نوری که چند ماهی است همراه با کابینه دهم در گروه مسئولان سیاسی عرصه علم و فناوری قرار گرفته است نیز در گفتگوی حاضر اعلام کرده که انتقاد نسبت به نقشه جامع علمی کشور وارد است.

بخشی از انتقادات و نظرات عماد افروغ و غلامعلی حداد عادل نسبت به نقشه جامع علمی کشور که طی سال گذشته توسط گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر گزارش شده است، در پی می آید.

عماد افروغ: فقط عده ای معتقدند نقشه جامع علمی کشور تکمیل شده است

نقشه جامع علمی کشور در صورتی می تواند در مسیر تکمیل قرار گیرد که حساب علوم انسانی از بقیه علوم جدا شود عماد افروغ

عماد افروغ استاد دانشگاه به مهر گفته بود: ممکن است عده ای معتقد باشند نقشه جامع علمی کشور تکمیل شده است اما ظاهرا نارسایی ها و نواقصی در آن وجود دارد. اینکه برخی آقایان مدعی نهایی شدن نقشه جامع علمی کشور هستند اما به نظر می رسد که حداقل مقام معظم رهبری با تاکید بر عنوان "تکمیل" نقشه جامع علمی کشور در ابلاغ سیاستهای برنامه پنجم توسعه، نشان می دهند که هنوز از کارهای انجام شده قانع نشده اند.

افروغ درباره الزامات تکمیل نقشه جامع علمی کشور اظهار کرده بود: نقشه جامع علمی کشور در صورتی می تواند در مسیر تکمیل قرار گیرد که حساب علوم انسانی از بقیه علوم جدا شود. به نظر می رسد که نقشه جامع علمی کشور با یک نگاه مهندسی و پزشکی تنظیم شده و هیچ سنخیتی با دنیا و جوهره علوم انسانی ندارد. دنیای علوم انسانی را نمی توان با عدد و رقم و کمیت ارتقا بخشید، کما اینکه اعتقاد دارم دنیای مهندسی و پزشکی را نیز نمی توان صرفا با نگاه کمی پیش برد اما متاسفانه نگاه کمیت زده ای که در کشور بویژه در ساحت علوم مهندسی و پزشکی حاکم است، در علوم انسانی نیز می خواهیم تکمیل کنیم.

حداد عادل: نقشه جامع علمی کشور سندی آسمانی نیست

تاکید مقام معظم رهبری بر "تکمیل" نقشه جامع علمی کشور ناظر بر بررسی مرتب این نقشه است غلامعلی حداد عادل

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره تاکید سیاستهای برنامه پنجم توسعه بر تکمیل نقشه جامع علمی کشور گفته بود: نقشه جامع علمی کشور حتی پس از اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، سندی نازل شده از آسمان نیست که ادعا شود بهتر از این نمی شود لذا هر متخصص و صاحب نظری اگر عیب و ایرادی در نقشه جامع علمی کشور سراغ دارد، می تواند ارائه دهد و بی تردید هم طراحان نقشه جامع علمی کشور و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی از نقدها استقبال می کنند تا این نقشه بهتر شود.

غلامعلی حداد عادل خاطرنشان کرد: اموری مانند نقشه جامع علمی کشور همیشه قابل بهتر شدن هستند و وقتی رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بر "تکمیل و اجرای" نقشه جامع علمی کشور تاکید می کنند ناظر بر همین است که این نقشه همواره این قابلیت را دارد که بهتر و تکمیل تر شود. تکمیل نقشه جامع علمی کشور به این معناست باید این نقشه را مرتب بررسی کرد و آن را به اجرا نزدیک کرد.

به گزارش مهر، پس اعلام خبر نهایی شدن سند نقشه جامع علمی کشور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز این سند راهبردی را ارزیابی و نقد کرد.

بر اساس اعلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عدم تعریف دقیق مفهوم علم با توجه به فرهنگ بومی و خاص ایران، لزوم طراحی تصویری روشن از مفهوم "توسعه در علوم انسانی" و نیز جایگاه علوم انسانی که در طبقه بندی دانشها که با معارف اسلامی و هنر در یک دسته جای داده شده است،‌ از نکاتی است که در نخستین بند این نقد مورد تاکید واقع شده است.

به گزارش مهر، مقام معظم رهبری در 23 مرداد 85 در دیدار با روسای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور بر لزوم ترسیم نقشه جامع علمی کشور و تهیه برنامه های عملیاتی زمان دار در راستای تحقق اهداف چشم انداز در خصوص علم و فناوری تاکید فرمودند و تدوین آن را از وظایف و مسئولیتهای مراکز علمی و پژوهشی بیان کردند.

تهیه نقشه جامع علمی کشور پس از فرمایشات مقام معظم رهبری برای ضرورت داشتن چنین نقشه ای در کشور در سال 85 توسط مسئولین ذیربط مطرح شد در ابتدا وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عهده دار تدوین نقشه علمی شدند و در همین راستا پیش نویس سند اول توسعه علمی کشور توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی تدوین شد از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز در این زمان اقدام به تهیه نقشه علمی در بخش سلامت کرد و طراحی نقشه جامع علمی کشور در بخش سلامت را از سوی کمیته های راهبردی تخصصی این وزارتخانه مطرح کرد.

اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 86 با راه اندازی سه کمیسیون مهندسی فرهنگی، نقشه جامع علمی کشور و تحول و نظام آموزش کشور کار تدوین نقشه جامع علمی کشور را رسما بر عهده گرفت.

نقشه جامع علمی کشور چندی پیش در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اعضای این شورا ارائه و مقرر شد به مدت یک هفته نقطه نظرات اصلاحی و تکمیلی اعضا در آن لحاظ شود.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه به مهر گفت: نقشه جامع علمی کشور نهایی شده و به زودی رونمایی خواهد شد.