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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۴۷

اجرای پروتکل پیشگیری از افت تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی

اجرای پروتکل پیشگیری از افت تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی

مسئول دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تدوین پروتکل پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی از اجرای سراسری آن در مهر 89 برای تمامی دانشگاههای کشور خبر داد.

افسانه صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروتکل پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی در 5 دانشگاه علوم پزشکی اجرا شده و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: بر اساس این پروتکل همه دانشجویان علوم پزشکی در تمام مقاطع از طریق سیستم سما که سیستم ثبت نمرات و کارنامه آموزشی دانشجویان است مورد رصد قرار می گیرند.

مسئول دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل و علت افت تحصیلی در همه جوانب بررسی می شود. ممکن است دانشجویی دارای معدل 19 باشد و در نیمسال بعدی با معدل 17 تحصیل خود را ادامه دهد و یا اینکه دانشجویی مشروط شده باشد و یا در کلاس عملکرد خوبی داشته باشد و در امتحان نمرات خوبی کسب نکرده باشد لذا همه این موضوعات در دفتر مشاوره بر اساس پروتکل بررسی می شود.

وی یادآور شد: بر اساس این پروتکل مداخلات چند وجهی دفاتر مشاوره برای دانشجویانی که دارای افت تحصیلی شده اند، انجام می شود.

صادقی افزود: در بسیاری از موارد دانشجویان با روش های مطالعه به درستی آشنایی ندارند و مداخلات دفتر مشاوره می تواند به رفع این مشکل کمک کند.

وی گفت: دفتر مرکزی مشاوره پیش از اجرای این طرح در دانشگاههای علوم پزشکی آن را به مسئولانی که باید آن را در دانشگاهها اجرا کنند، آموزش داده است و امیدواریم با اجرای این طرح، دانشجوی مشروطی و دارای افت تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی نداشته باشیم.

کد مطلب 1030218

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