اجرای پروتکل پیشگیری از افت تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی

افسانه صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروتکل پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی در 5 دانشگاه علوم پزشکی اجرا شده و نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: بر اساس این پروتکل همه دانشجویان علوم پزشکی در تمام مقاطع از طریق سیستم سما که سیستم ثبت نمرات و کارنامه آموزشی دانشجویان است مورد رصد قرار می گیرند.

مسئول دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تجزیه و تحلیل و علت افت تحصیلی در همه جوانب بررسی می شود. ممکن است دانشجویی دارای معدل 19 باشد و در نیمسال بعدی با معدل 17 تحصیل خود را ادامه دهد و یا اینکه دانشجویی مشروط شده باشد و یا در کلاس عملکرد خوبی داشته باشد و در امتحان نمرات خوبی کسب نکرده باشد لذا همه این موضوعات در دفتر مشاوره بر اساس پروتکل بررسی می شود.

وی یادآور شد: بر اساس این پروتکل مداخلات چند وجهی دفاتر مشاوره برای دانشجویانی که دارای افت تحصیلی شده اند، انجام می شود.

صادقی افزود: در بسیاری از موارد دانشجویان با روش های مطالعه به درستی آشنایی ندارند و مداخلات دفتر مشاوره می تواند به رفع این مشکل کمک کند.

وی گفت: دفتر مرکزی مشاوره پیش از اجرای این طرح در دانشگاههای علوم پزشکی آن را به مسئولانی که باید آن را در دانشگاهها اجرا کنند، آموزش داده است و امیدواریم با اجرای این طرح، دانشجوی مشروطی و دارای افت تحصیلی در دانشگاههای علوم پزشکی نداشته باشیم.