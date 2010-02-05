راهپیمایی 22 بهمن اعلام اسلام حسینی به مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سیداحمد علم الهدی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به اربعین حسینی و تسلیت این روز، اظهار داشت: اربعین در اصل روز مصیبت حضرت زینب کبری (س) است.

وی با اشاره به حادثه جانگداز در گذشت موسس مکتب نرجس (س) گفت: رحلت عالمه و عارف بزرگوار استاد طاهایی خلایی بزرگ برای طلاب خواهر است که سالهای عمر خود را در راه خدمت به اسلام و تربیت طلاب خواهر گذراند.

امام جمعه مشهد با اشاره به سخن گوهر بار امام حسن عسگری(ع) پیرامون نشانه های شیعه گفت: خواندن 51 رکعت نماز یومیه، گذاشتن پیشانی در سجده بر خاک، در دست راست انگشتر کردن، بلند گفتن بسم الله در نماز و زیارت اربعین از علامت های شیعه است که سه نشانه آخر، ویژگی های اجتماعی تشیع را شامل می شود.

به گفته آیت الله علم الهدی دو نوع اسلام عافیت طلب و ولایی در همه زمانها وجود داشته است و اینکه امام حسین(ع) قطره قطره خون خویش را برای نجات بندگان خداوند از حیرت نادانی اهدا کردند بیانگر اسلام خاص و ویژه و ولایی است و نشان می دهد خاصیت این اسلام ایثارگری، جان دادن، مجاهده، هستی بخشیدن و فدایی شدن است.

وی عنوان کرد: اسلام عافیت طلب، در آن فرد می خواهد مسلمانی باشد که خوب غذا خورده، خوب خوابیده و مسکن خوب داشته و امنیت، آرامش، پول، تفریح و ملک و مستقلاتش همه آماده باشد و این مسلمان در راه رضای خداوند در حالی قدم بردارد که به عنوان مثال به صورت زیارت عمره و در بهترین هتل ها و پذیرایی ها باشد.

وی گفت: این فرد اسلام گرمای 54 درجه جبهه جنوب و در سنگر زیر بارش داغ گلوله را نمی خواهد.

امام جمعه مشهد با اشاره به سخن گوهر بار امام باقر(ع) در رابطه با این افراد، گفت: در آخر الزمان سفیهانی هستند که امربه معروف و نهی از منکر برخود واجب نمی کنند مگر زمانی که به آنها ضرری نرسد و جانشان در خطر نیفتاده و اهانت به آنها نگردد.

وی ادامه داد: آنها هرچه نماز بخواهید می خوانند و هرچه روزه بگویید می گیرند و این اعمال را تا زمانی انجام می دهند که مشکل جانی و مالی برایشان به وجود نیاید در غیر این صورت حتی نماز را هم ترک می کنند.

آیت الله علم الهدی با اشاره به دهه فجر آن را فرصتی برای بازشناسی جریان انقلاب دانسته و گفت: در ابتدای انقلاب علاوه بر جریانهای نظام ستم شاهی و وابستگان آنها دو جریان نخبگان دینی و نخبگان سیاسی نیز وجود داشتند که به مخالفت با امام (ره) پرداختند که این عده در زمان امام حسین(ع) نیز وجود داشتند.

وی در رابطه با نخبگان سیاسی مخالف انقلاب نیز گفت: آنها غرب زده و وابسته به آنها بودند و با معادلات سیاسی غرب ابعاد انقلاب و انقلاب را ارزیابی می کردند بنابراین انقلاب برای آنها قابل درک نبود.

وی در رابطه با راهپیمایی 22 بهمن نیز تصریح کرد: این راهپیمایی تنها حضور سیاسی نیست بلکه امروز در دنیا برای ما اسلام و دین خدا مطرح است اسلامی که بیش از یک میلیارد و 500 میلیون لااله الاالله دارد، اسلامی که انقلاب ما آورده و عافیت طلب نیست.