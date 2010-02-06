عرضه 4.6 میلیارد لیتر بنزین وارداتی با نرخ 100 تومان

به گزارش خبرنگار مهر، در 306 روز نخست ابتدای سالجاری در مجموع حدود 19 میلیارد و 187 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با مصرف 20 میلیارد و 364 میلیون لیتر، مصرف بنزین در ایران بیش از 1.1 میلیارد لیتر کاهش یافته است.

اما این کاهش 1.1 میلیارد لیتری مصرف بنزین در حالی در 306 روز نخست سالجاری به وجود آمده است که سهمیه های بنزین ماهانه خودروهای شخصی نیز در دو نوبت (مهر ماه 20 لیتر – دی ماه 20 لیتر) در مجموع 40 لیتر کاهش یافته است.

عرضه 4.6 میلیارد لیتر بنزین وارداتی با نرخ یارانه ای

بر اساس بند 61 قانون بودجه مصوب در مجلس، وزارت نفت مکلف بود از ابتدای امسال قیمت بنزین تولید شده در پالایشگاههای داخلی را با نرخ یارانه ای 100 تومان و بنزین وارداتی را با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان عرضه کند.

از این رو، استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه به بنزین وارداتی به هر صورتی ممنوع شده است.

در این میان، به استناد آمارهای مصرف بنزین در 306 روز نخست امسال در مجموع 19 میلیارد و 187 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که حدود 13 میلیارد و 464 میلیون لیتر این میزان بنزین مصرف شده در داخل کشور از محل تولیدات پالایشگاههای داخلی (متوسط تولید روزانه 44 میلیون لیتردر پالایشگاههای داخلی) تامین شده است.

از سوی دیگر به استناد گزارش اخیر شبکه اطلاع رسانی وزارت نفت (www.shana.ir/151413-fa.html) در 10 ماه نخست سالجاری در مجموع حدود یک میلیارد و 100 میلیون لیتر بنزین آزاد و با نرخ نیمه یارانه ای 400 تومان عرضه شده است.

عرضه 1.1 میلیارد لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه ای حاکی از آن است که با کسر بنزین یارانه ای عرضه شده از محل تولیدات پالایشگاههای داخلی، در مجموع وزارت نفت در این مدت حدود 4 میلیارد و 623 میلیون لیتر بنزین وارداتی را با نرخ یارانه ای 100 تومان عرضه کرده است.

جزئیات مصرف بنزین ایران

به گزارش مهر، در فروردین ماه امسال در مجموع یک میلیارد و 981 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که فروردین سال گذشته این میزان حدود دو میلیارد و 83 میلیون لیتر بوده است.

همچنین در اردیبهشت ماه امسال در حالی مصرف بنزین به یک میلیارد و 900 میلیون لیتر رسیده است که مصرف این فرآورده نفتی در مدت مشابه سال گذشته حدود 2 میلیارد لیتر ثبت شده است.

مصرف بنزین در خرداد ماه سالجاری یک میلیارد و 879 میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مصرف 2 میلیارد و 18 میلیون لیتری در خرداد ماه 1387 در مجموع روندی کاهشی داشته است.

بر این اساس، در تیر ماه سال اصلاح الگوی مصرف در مجموع 2 میلیارد و 50 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که در تیر ماه سال گذشته مصرف بنزین حدود 2 میلیارد و 191 میلیون لیتر بوده است.

مرداد ماه سالجاری نیز مصرف بنزین ایران به 2 میلیارد و 245 میلیون لیتر رسیده است که در مرداد ماه سال گذشته حدود 2 میلیارد و 238 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده بود.

در شهریور ماه امسال نیز یک میلیارد و 925 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که مصرف این حامل انرژی در شهریور ماه سال گذشته حدود 2 میلیارد و 52 میلیون لیتر بوده است.

در اولین ماه پاییز سالجاری نیز حدود یک میلیارد و 690 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف شده است این در حالی است که در مهر ماه سال 1387 در مجموع 2 میلیارد و 22 میلیون لیتر بنزین مصرف شده بود.

مصرف بنزین در آبان ماه امسال حدود یک میلیارد و 872 میلیون لیتر بوده است که در آبان ماه سال گذشته یک میلیارد و 992 میلیون لیتر بنزین مصرف شده بود.

مصرف بنزین در آذر ماه امسال در حالی حدود یک میلیارد و 845 میلیون لیتر ثبت شده است که در آذر ماه سال گذشته یک میلیارد و 908 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده بود.

در دی ماه سالجاری نیز حدود یک میلیارد و 800 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که در ماه مشابه سال گذشته مصرف این فرآورده نفتی حدود یک میلیارد و 860 میلیون لیتر بوده است.

ابهام در ارائه متمم بودجه واردات بنزین به مجلس

به گزارش مهر، متوسط واردات بنزین در 10 ماهه نخست سالجاری روزانه 21 میلیون لیتر بوده که بخشی از این واردات برای افزایش حجم ذخایر بنزین و بخش دیگری برای تامین نیازهای داخلی اختصاص یافته است.

بر اساس اعلام مدیران مختلف ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور و مدیریت برنامه ریزی وزارت نفت، کسری بودجه وزارت نفت برای تامین اعتبار واردات بنزین و گازوئیل بین 3 تا 6.5 میلیارد دلار است، اما با گذشت 11 ماه از سالجاری تاکنون وزارت نفت متمم بودجه واردات سوخت را به مجلس ارائه نکرده است.

در همین حال، مسعود میرکاظمی وزیر نفت آذر ماه امسال با اشاره به اینکه در حال حاضر رقم دقیق متمم بودجه در وزارت نفت در حال نهایی شدن است، به خبرنگاران گفته بود: حجم نهایی متمم بودجه تا پایان سالجاری به زودی محاسبه و اعلام خواهد شد.

اما هم اکنون با گذشت 67 روز از این اظهار نظر رسمی تاکنون متمم بودجه واردات بنزین به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

عدم ارائه این متمم بودجه نیز در هفته های اخیر واکنش نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است.

سید علی ادیانی راد یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، اخیرا اعلام کرده است: وزیر نفت به دلیل عدم ارائه متمم بودجه واردات بنزین از سوی نمایندگان مجلس کارت زرد دریافت کرده است.

همچنین عسگر جلالیان یکی دیگر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه عدم ارائه متمم بودجه واردات بنزین تخلف از قانون است، گفته است: در صورتی که وزارت نفت متمم را به مجلس ارائه نکند این موضوع را به دیوان محاسبات گزارش می کنیم.