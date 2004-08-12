حل بحران نجف از راه نظامي به نفع هيچكس نيست

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الراي اردن در سرمقاله امروز خود با اشاره به عمليات وحشيانه نظاميان آمريكايي درشهر نجف و كشتار بيگناهان نوشت : متاسفانه آنچه در حال حاضر در نجف روي مي دهد وسناريوي حل بحران نجف از راه نظامي كه سناريو هولناكي است، عواقب ناگواري براي آينده عراق خواهد داشت.



به نوشته الراي در صورتي كه اشغالگران بخواهند اين بحران را از راه نظامي حل كنند بروز يك فاجعه انساني و زيست محيطي و انساني و نيز جريحه دار كردن احساسات ديني را به دنبال خواهد داشت .



اين روزنامه اردني با تاكيد بر اينكه عمليات نظامي آمريكايي ها در نجف عواقب سنگيني براي آنها خواهد داشت، تصريح كرد: ادامه درگيري ها و خرابي ها و تلفات انساني به نفع هيچ كس نيست .



اين روزنامه ، تداوم ناامني و حاكم شدن هرج و مرج و از هم گسيختگي امنيتي را باعث به خطر افتادن وحدت و يكپارچگي ملت عراق و به تاخير افتادن بازسازي اين كشور و حاكم شدن قانون و احترام به حقوق بشر و چرخش مسالمت آميز و تقويت شفاف سازي توصيف كرد .



الراي نوشت : درگيري هاي كنوني در نجف، هيچ جريان پيروز نخواهد داشت ، زيرا بهاي اين پيروزي بسيار سنگين خواهد بود و رنج و كينه و نفرت زيادي برجا خواهد گذاشت كه به سادگي از بين نخواهد رفت .



اين روزنامه با بيان اينكه تنها راه براي حل بحران نجف ، راه صبر و مسالمت آميز و جلوگيري از افتادن در دام اغواگري هاي توسل به راه حل نظامي است، هشدار داد : تنها كساني كه بهاي اين عمليات را خواهند پرداخت،ملت عراق خواهند بود.



الراي، پيشنهاد ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهور عراق به عقب نشيني نظاميان آمريكايي و شبه نظاميان جيش المهدي از نجف اشرف را راهي مناسب براي حل بحران اين شهر و مهار اوضاع نابسامان امنيتي اعلام كرد .



ابه نوشته الراي حتي اگر آمريكايي ها بتوانند از راه نظامي وتوسل به خشونت بحران نجف را حل و فصل كنند، سريال خشونت و انفجارهاي انتحاري و ترورها نيز ادامه خواهد يافت و عواقب خطرناكي براي ملت عراق خواهد داشت .

اين روزنامه بار ديگر خواستار حل و فصل بحران نجف از راه هاي مسالمت آميز و عاقلانه و اجتناب از دامن زدن به بحران و تنش شد و هشدار داد : اگر براي حل بحران نجف ،گزينه اي غير از گزينه سياسي و مسالمت آميز مد نظر قرار گيرد، علاوه بر اينكه اوضاع از كنترل خارج خواهد شد ، پيامدهاي خطرناك و متعاقب آن حمامي از خون به دنبال خواهد داشت .



