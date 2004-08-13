811 روستا در استان خراسان بحراني شناخته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، محمد ابراهيم خسروي " با اعلام اين مطلب در جمع اعضاي شوراي اسلامي استان خراسان در مشهد افزود: اين روستاها با يكصد و يازده هزار خانوار با بي آبي و كم آبي روبه رو هستند.

وي گفت: از اين تعداد روستا 649 روستا با پنجاه هزار خانوار با بي آبي كامل روبه رو بوده كه با 76 دستگاه تانكر آبرساني مي شود.

وي افزود: بيشتر روستاهاي بحران زده خراسان در شهرستانهاي گناباد ، قاين ، بيرجند ، نهبندان و سربيشه واقع شده است.

معاون اجرايي شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان با رد غير بهداشتي بودن آب تانكرهاي آبرساني گفت: آب تانكرها قبل از توزيع توسط كارشناسان بهداشتي كلرزني مي شود.

خسروي تصريح كرد: از ابتداي امسال تاكنون 165 هزار متر مكعب آب در 649 روستاي بي آب خراسان توزيع شده است.

وي گفت: تاكنون براي آبرساني به روستاهاي بحراني خراسان 36 ميليارد ريال هزينه شده است.

اين مقام مسوول با بيان اينكه كار آبرساني به روستاهاي بحراني خراسان تا پايان امسال ادامه دارد افزود: براي آبرساني به روستاهاي بحراني در خراسان 270 ميليارد ريال اعتبار نياز است. در دو هزار و 751 روستاي خراسان و 445 هزار مشترك آب با 9/1 ميليون نفر از مزاياي آب سالم بهداشتي استفاده مي كنند.