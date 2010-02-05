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۱۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۳۶

وزش توفان شدید با سرعت 114 کیلومتر در زاهدان

وزش توفان شدید با سرعت 114 کیلومتر در زاهدان

زاهدان - خبرگزاری مهر: توفان شدیدی با سرعت 114 کیلومتر امروز زاهدان را فرا گرفت و مانع به زمین نشستن هواپیمای پرواز مشهد - زاهدان در فرودگاه شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، در خصوص شرایط جوی امروز اظهار داشت: وزش باد هم اکنون بیشتر شهرهای شمالی استان سیستان و بلوچستان را فرا گرفته است، و سرعت آن امروز در زاهدان به 114 کیلومتر در ساعت رسید.

حسینعلی حسین آبادی افزود: این سامانه تا یکشنبه هوای استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به دنبال آن ناپایداریهایی را در نقاط مختلف استان شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: البته از میزان سرعت وزش باد در ساعات آینده کاسته خواهد شد.

حسین آبادی همچنین عنوان کرد: وزش باد در زابل و زهک نیز به 72 کیلومتر در ساعت رسید که میزان دید افقی را به 300 متر کاهش داده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: به دنبال این سامانه میزان بارندگی امروز در زاهدان 3 میلی متر، میرجاوه چهار دهم میلی متر و خاش یک دهم میلی متر اعلام شده است.

 کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: براساس حاکم شدن این سامانه بر وضعیت جوی استان، از فردا به مدت دو روز بر میزان بارندگی ها در شهرهای جنوبی استان و ناپایداریها افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بدی آب و هوا و شدت وزش توفان که از دیروز در زاهدان شروع شده و همچنان ادامه دارد، باعث شد، هواپیمای پرواز شماره 950 شرکت هواپیمایی ایران ایرتور ساعت 7 و 15 دقیقه صبح امروز نتواند در فرودگاه زاهدان به زمین بنشیند و به منظور حفظ ایمنی مسافران از فرود آن جلوگیری و مجبور به بازگشت به فرودگاه مشهد شد و در نتیجه پرواز زاهدان - مشهد نیز به همین علت لغو شود.

کد مطلب 1030292

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