چهار میلیارد ریال برای ساخت پلهای عابر پیاده در گیلان هزینه شد

سبحان الله علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با ساخت این تعداد پل در محورهای ارتباطی استان تا حدودی ایمنی عابران افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به آمار حوادث ترافیکی ناشی از عابرین پیاده و راکبان موتورسیکلت واهمیت ایمنی وتردد عابران در محورهای مختلف استان نصب پلهای عابرپیاده بویژه در مناطق مسکونی اهمیت ویژه ای دارد.

مدیرکل راه و ترابری گیلان با بیان اینکه استفاده از پلهای عابر پیاده می تواند برای استفاده کنند گان امنیت وآرامش فراهم آورد، اظهار داشت: با بهره گیری مناسب و آموزش واطلاع رسانی در خصوص فرهنگ استفاده از پل عابر پیاده می توان در کاهش تلفات وحوادث ناشی از برخوردهای ترافیکی ودر جهت ارتقای ایمنی محورهای استان گامی مهم برداشت.

وی طول مسیر راه های گیلان را 10 هزار و 624 کیلومتر عنوان کرد و گفت: از این میزان هزار و 849 کیلومتر آزادراه - بزرگراه وراه اصلی و هشت هزار و 774 کیلومتر راه روستایی است که معادل راههای همسنگ گیلان 11 هزار و 549 کیلومتر است.

علیپور رویکرد اصلی وزارت راه و ترابری را در دولت دهم افزایش ایمنی راهها، نوسازی ناوگان حمل و نقل و توسعه راههای روستای عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت حریم راهها در برقراری ایمنی گفت: درگیلان با توجه به ارزش بالای زمین، امیدواریم مسئولان امر کمک کنند تا اداره کل راه به وظیفه ذاتی خود که همان راهداری است، عمل کند تا منتج به نتیجه مطلوب شود.

مدیر کل راه و ترابری با تاکید بر ایمنی در حمل و نقل، گیلان را قطب گردشگری در کشور برشمرد و یاد آورشد: گیلان بدلیل وجود منطقه اقتصادی بندر انزلی و داشتن مواهب طبیعی نظیر کوه ،جنگل و دریا استانی ویژه و قطب گردشگری در کشور محسوب می‌ شود و در تمام طول سال تردد در این استان انجام می‌ گیرد که نیازمند توسعه وایمنی بیشتر است.