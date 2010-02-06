افتتاح 12 طرح عمرانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دهه فجر

علی اکبر زینالو در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این طرح ها شامل سه خانه بهداشت در روستاهای آسیان، آرشت و شینقر با 562 میلیون ریال اعتبار و اشتغالزایی پنج نفر، افتتاح مرکز فوریت های پزشکی آوج از توابع شهرستان بویین زهرا با 970 میلیون ریال و اشتغالزایی هفت نفر و راه اندازی دستگاه استریل کننده زباله مراکز آموزشی درمانی کوثر است.



زینالو افزود: افتتاح آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شریف آباد با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال با اشتغالزایی دو نفر و مرکز بهداشتی درمانی شماره دو شهر الوند با اعتبار 350 میلیون ریال از دیگر طرحهای قابل افتتاح در ایام دهه فجر است.



این مسئول از بهره برداری مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان قزوین با 990 میلیون ریال، افتتاح واحد شیمی درمانی مرکز آموزشی درمانی کوثر با 350 میلیون ریال و بخش سی سی یو بیمارستان امیرالمومنین (ع) بویین زهرا با اعتبار یک میلیارد ریال و اشتغالزایی 9 نفر در دهه فجر امسال خبر داد.

زینالو تصریح کرد: بازسازی بخش آنفلونزا و اورژانس مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینای قزوین با یک میلیارد و 200 میلیون ریال و بهره برداری از طبقه همکف درمانگاه اورژانس، طبقه دوم درمانگاههای فوق تخصصی و طبقه زیرزمین آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی قدس با شش میلیارد ریال از دیگر پروژه های عمرانی قابل افتتاح در دهه فجر امسال است.