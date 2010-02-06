مصطفی منتظرالمهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه تا پایان امسال از 31 جوان نامآور و مدالآور در عرصههای قرآنی و عرصههای دیگر تجلیل میشود، اظهار داشت: یکی از مهمترین شاخصهای انتخابی برای این مراسم تجلیل، جوان فرهنگی است که قاریان بینالمللی و ملی که در مسابقات مختلف کسب مقام کردهاند را شامل میشود.
وی گفت: طلبهها و مبلغان نیز که رتبههای برتر در مقاطع تحصیلی آثار فاخر، موفقیت در عرصه تبلیغ، حضور فعال در مناطق محروم و محقق برتر حوزوی باشند، جزو این افراد هستند و مورد تقدیر قرار میگیرند.
منتظرالمهدی با بیان اینکه جوانان رده سنی 15 تا 30 سال در بخشهای ذکر شده مورد تجلیل قرار میگیرند، افزود: از اداراتی که میتوانند در بررسی شاخص کمک کنند، بهره میگیریم.
وی ادامه داد: از جمله این دستگاهها ادارات کل تبلیغات اسلامی، اوقاف و امور خیریه و فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان است که این سه دستگاه جزو ستاد تجلیل از نامآوران جوان هستند.
رئیس سازمان جوانان خوزستان، گفت: پس از تشکیل کمیته داوری، بر اساس شیوهنامه و بررسی نهایی، اشخاص معرفی میشوند.
وی با بیان اینکه به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از 31 جوان برتر تجلیل میشود، خاطرنشان کرد: علاوه بر جوان موفق در عرصه قرآنی، از جوانان مخترع و مبتکر، کارآفرین، ورزشکار، علمی و دانشگاهی، فرهنگی و هنری، کشاورز و روستایی، طلبه و مبلغ، دارای توانایی خاص، فعال اجتماعی، کارگر و صنعتگر و سرباز و مدیر نیز تجلیل میشود.
منتظرالمهدی به مصوبات کمیته جوانان اشاره و خاطرنشان کرد: برپایی مراسم شبی با قرآن با حضور جوانان، مراسم دعای کمیل و بیعت جوانان با آرمان امام (ره) در بقعههای متبرکه استان، برگزاری حلقههای معرفت با محوریت آشنایی جوانان با آرمانهای امام (ره)، برپایی کنگره عاشورا پژوهی در مدارس استان با هدف آشنایی جوانان با انقلاب حسینی تا انقلاب خمینی، اجرای برنامه استقبال از انقلاب و ... از دیگر برنامههای دهه فجر است.
