توسعه اولین انتظاری که از کلانشهر شدن اراک می رود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اراک به عنوان مرکز استان مرکزی در سال 1357 به تصویب رسید، اما به دلیل تقارن با رویدادهای مهم کشوری و از سویی با حضور گسترده مهاجران از شهرهای مختلف نتوانست به موقع اعتبارات مرکز استان شدن را جذب کند و پس از پایان جنگ تحمیلی بود که نشانه های توجه به اراک نمود پیدا کرد.

فرماندار اراک در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه خدمات رسانی درشهر اراک به دلیل صنعتی و دانشگاهی بودن به اندازه شهرهای بزرگ کشور است، گفت: اما به دلایلی چون جمعیت، این شهرتاکنون نتوانسته خود را در دایره کلانشهرها قرار دهد و از مزایای آن استفاده کند.

محمد حسن آصفری افزود: از سوی دیگر سالهاست که اراک جزو هشت شهر آلوده کشور به لحاظ آب و هوایی است اما به دلیل اینکه جزو کلانشهرهای کشور نیست نمی تواند از اعتباراتی چون، کاهش آلودگی هوا و توسعه حل و نقل عمومی استفاده کند.

همین مسائل بود که طی روزهای اخبر خبر تبدیل اراک به یکی از کلانشهرهای کشور، خبر خوشحال کننده ای برای مردم بود چرا که، انتظار توسعه شهری اراک را در ذهن اراکی ها قوت بخشید و جان تازه ای به این شهر داد.

تشکیل کلانشهر اراک اعتبارات را مضاعف می کند

بر اساس تصمیم دولت با الحاق دو شهر کرهرود و سنجان که در اطراف اراک قراردا رد نهمین کلانشهر کشور شده و مجموع شهرهای آن شامل خنداب، کمیجان، سنجان و کرهرود با حدود دو میلیون نفر جمعیت است و استاندار استان مرکزی اکنون در حال نهایی کردن این کار است.

بر همین اساس طی دیداری که اخیرا شوراهای سه شهر اراک، کرهرود و سنجان با استاندار داشتند انتظارات مردم و مسئولان سه شهر مطرح شد وعلی اکبرشعبانی فرد با بیان اینکه، با کلانشهر شدن اراک اعتبارات شهری افزایش می یابد قول توسعه بیشتر شهرهای سنجان و کرهرود را داد.

وی در این جلسه با رد هر گونه نگرانی مسئولان شهرهای کروهرود و سنجان گفت: تبدیل شدن اراک به کلانشهر سالانه 40 میلیارد تومان به اعتبارات شهری آن اضافه می کند که بخشی از آن نصیب شهرهای سنجان و کرهرود می شود و مسئولان و مردم نباید هیچ نگرانی از این موضوع داشته باشند.

شعبانی فرد با اشاره به اینکه قانون این اجازه را به استاندار می دهد تا خود در این زمینه تصمیم بگیرد گفت: با این حال استانداری خواهان استفاده از نظرات جمع است و در این راستا جلساتی را ترتیب داده است.

وی با اشاره به اینکه شهرهای کرهرود و سنجان دچار کمبودهایی هستند اضافه کرد: تلاش ما توجه به همه نقاط استان است و در این زمینه مردم مهم هستند نه اینکه در چه شهری قرار دارند.

وی تصریح کرد: با نهایی شدن این الحاق و تشکیل کلانشهر اراک، همان میزان که به اراک توجه می شود به سایر شهرها نیز توجه می شود.

شعبانی فرد تاکید کرد: اراک مرکز استان مرکزی، استانی که زادگاه بسیاری از مردان و زنان بزرگ تاریخ ساز است اما چهره کنونی این شهر در شان استان نیست و باید آبادتر شود.

پیوستن سنجان و کرهرود به اراک ضرورت اجتناب ناپذیر

توسعه حمل و نقل عمومی از جمله مترو و مونوریل با وجود آلودگی شدید هوا در صورتی در شهرها اجرا می شود که این شهر کلانشهر باشد و شهر اراک سالهاست که درگیر آلودگی هواست اما نتوانسته از این اعتبارات استفاده کند.

و به همین دلیل نیز اینش هر از اعتبارات سالانه مقابله با آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل عمومی در بخش اتوبوسرانی استفاده نکرده است و شاید به دلیل همین مظلومیتها بود که طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک در هیئت دولت به تصویب رسید.

آمیخته بودن قلمرو شهرهای سنجان و کرهرود با اراک از دیگر دلایل مطرح از سوی کارشناسان برای پیوستن این شهرها به اراک است.

سنجان و کرهرود تا سالها از مناطق ور وستاهای آباد و بزرگ اراک بودند که طی پنج سال گذشته به شهر تبدیل شدند و قلمرو این شهرها با اراک یکی است و در هم آمیخته است چنانکه در چند سالی که این دو روستا شهر شدند مرزی با اراک نداشتند.

کرهرود، باغ شهر می ماند و سنجان توسعه پیدا می کند

یکی از دغدغه های کرهرودیها از بین رفتن فضای سرسبز و بود که استاندار استان مرکزی به مدیران تاکید کرد برنامه برای این شهر با حفظ باغ شهری منطقه است.

در چند سالی که کرهرود به شهر تبدیل شد به دلیل مساعد بودن آب و هوایش با هجوم فرصت طلبان برای خرید املاک و باغ های این شهر روبرو شد به طوریکه در اندک زمان با افزایش قیمت زمین خانه های نوساز و ویلایی از این شهر سر برآورد و در همان مقطع نگرانی هایی ایجاد کرد.

ادامه این روند که می توانست کرهرود را به سمت آلونک سازی پیش ببرد با تدبیر مدیران و شهردار شهر کند شد.

با خبر پیوستن این شهر به اراک این موضوع دوباره جان گرفت به طوریکه استاندار استان مرکزی در این باره گفت: ویژگی کرهرود در باغ شهر بودن باید حفظ شود و برنامه ریزیها از هم اکنون باید به گونه ای باش که آسیبی به این شهر و باغهای چندین ساله آن وارد نشود.

شعبانی فرد در ادامه با اشاره به اینکه شهرسنجان در در مسیر تردد شهرهای جنوبی استان و استانهای اطراف است توسعه راههای این شهر را ضروری خواند و افزود: تبعات مثبت هر اقدام عمرانی در این منطقه می تواند تا استانهای دیگر ادامه می یابد.

وی با اشاره به اینکه مشاغل مزاحم در سطح شهرها جمع آوری و به صورت متمرکز به چند نقطه ارتقا می یابند، تصریح کرد: این دو شهر در ورودی اراک هستند و اقدامات عمرانی در این دو منطقه به نفع اراک و در راستای حفظ آبروی استان است.

استاندار استان مرکزی در این جلسه و در اولین قدم سه میلیارد تومان اعتبار برای عمران دوشهر سنجان و کرهرود اختصاص داد.

برنامه ریزی درست مانع بروز تبعات منفی کلانشهر شدن

نگاه جامع به کلانشهرهای کشور نشان می دهد بی توجهی مدیران در برنامه ریزی درست، منطقی و بر اساس حساسیتها و جامع می تواند تبعات منفی را مضاعف کند.

ایجاد حاشیه نشینی و گسترش آن، تخصیص نادرست اعتبارات، بی توجهی به نیازهای اولویت دار، بی توجهی به حساسیتهای منطقه ای و بومی، از بین رفتن خرده فرهنگ ها، ترک تازی مدرنیته در شهرهای بزرگ، مهاجرتهای بی رویه، گسستهای اجتماعی و... از جمله دغدغه هایی ست که کارشناسان مطرح می کنند.

آنان درایت و تدبیر به موقع مدیران را مانع ایجاد این مشکلات می دانند.

توسعه، رهاورد کلانشهر شدن

کلانشهر عنوانی است که در مورد شهرهای بزرگ و پرجمعیت به‌ کار می‌رود و معمولاً از یک شهر مرکزی و تعدادی شهر اقماری تشکیل می شود.

اهمیت کلانشهرها در اهمیت سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی آنهاست که به عنوان مناطق مهم اقتصادی و تجاری محسوب می شوند و امکانات مختلف در آنها ایجاد می شود.

نگاه کردن به کلانشهر از این منظر، این امید را به مردم می دهد که از این پس باید شاهد تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه و آبادانی بیشتر باشند.

شهرهای تهران، کرج، مشهد، اهواز، تبریز، شیراز، اصفهان، قم پیش از کلانشهر بوده اند و به تازگی شهرهای رشت، همدان و کرمانشاه به جمع کلانشهرها پیوسته اند.