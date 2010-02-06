همایون ثابتی مطلق، مجسمه‌ساز که سال گذشته و امسال در بخش هنرمندان پیشکسوت جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرکت کرد، در مورد تاثیر جشنواره‌ها در عرصه تجسمی به خبرنگار مهر گفت:"تفاوت دوسالانه‌ها و جشنواره‌های تجسمی بیشتر در تفاوت عناوین است وگرنه بنظر من همه آنها یکی هستند. متاسفانه آثاری که در این نمایشگاه‌ها ارائه می‌شوند، تکراری شده و کیفیت خیلی بالایی ندارند که همین باعث شده انعکاس جهانی آنها کم باشد."

او اما این نمایشگاه‌ها را در آشنایی مردم با هنرهای تجسمی موثر دانست:اگر از این جنبه که بیشتر به لحاظ تخصصی قابل بحث است، بگذریم به اعتقاد من برگزاری دوسالانه‌ها و جشنواره تجسمی در عرصه عمومی اقدامی موثر و مثبت است. به هرحال مردم به دیدن نمایشگاه می‌روند و با هنرهای تجسمی بیشتر آشنا می‌شوند.

این مجسمه‌ساز در مورد حضور خود در جشنواره هنرهای تجسمی فجر عنوان کرد:امسال هم از من دعوت کردند تا در بخش مدعوین شرکت کنم که قرار شد یکی از آثارم را که در موزه نگهداری می‌شود، به نمایش بگذارند.

ثابتی مطلق همچنین در مورد فعالیت‌های اخیرش گفت: من خیلی اعتقادی به برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی ندارم چون فکر می‌کنم هنر باید به عرصه عمومی بیاید ،برای همین دوست دارم در زمینه فضاهای شهری کار کنم و هنرم را با فضاهای عمومی تلفیق کنم. الان هم مشغول برنامه‌ریزی برای یک مجسمه شهری هستم که چون هنوز قطعی نیست نمی‌توانم اطلاعاتی در مورد آن بدهم.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از تا 12 اسفند در تهران و چهار شهر گرگان، اهواز، یزد و سمنان برگزار می‌شود.