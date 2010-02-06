او اما این نمایشگاهها را در آشنایی مردم با هنرهای تجسمی موثر دانست:اگر از این جنبه که بیشتر به لحاظ تخصصی قابل بحث است، بگذریم به اعتقاد من برگزاری دوسالانهها و جشنواره تجسمی در عرصه عمومی اقدامی موثر و مثبت است. به هرحال مردم به دیدن نمایشگاه میروند و با هنرهای تجسمی بیشتر آشنا میشوند.
این مجسمهساز در مورد حضور خود در جشنواره هنرهای تجسمی فجر عنوان کرد:امسال هم از من دعوت کردند تا در بخش مدعوین شرکت کنم که قرار شد یکی از آثارم را که در موزه نگهداری میشود، به نمایش بگذارند.
ثابتی مطلق همچنین در مورد فعالیتهای اخیرش گفت: من خیلی اعتقادی به برگزاری نمایشگاههای انفرادی ندارم چون فکر میکنم هنر باید به عرصه عمومی بیاید ،برای همین دوست دارم در زمینه فضاهای شهری کار کنم و هنرم را با فضاهای عمومی تلفیق کنم. الان هم مشغول برنامهریزی برای یک مجسمه شهری هستم که چون هنوز قطعی نیست نمیتوانم اطلاعاتی در مورد آن بدهم.
دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر از تا 12 اسفند در تهران و چهار شهر گرگان، اهواز، یزد و سمنان برگزار میشود.
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