50 درصد اعتبار تئاتر کشور هم جوابگوی نیاز شهرستانها نیست

به گزارش خبرنگار مهر، همواره در تئاتر ایران هنرمندان و گروه های مقیم شهرستان در مقاطع مختلف آثار قابل توجهی را در صحنه های تئاتر خلق کرده اند. همچنین طبق یک بررسی اجمالی مشخص می‌شود که اکثر هنرمندان شاخصی که در تئاتر تهران فعالیت می‌کنند و جایگاه خاصی را در تئاتر کشور به خود اختصاص داده اند از فعالین تئاتر شهرستان ها بوده‌اند.

جشنواره های تئاتر فجر همواره به عنوان یکی از مهمترین جایگاه‌هایی است که هنرمندان تئاتر شهرستان با استفاده از آن آثار خود را در عرصه ای بین المللی به نمایش می گذارند. مهدی حاجیان مدیر هماهنگی تئاتر استان های اداره کل هنرهای نمایشی در گفتگویی با خبرگزاری مهر به تشریح برخی نکات درباره حضور گروه‌های تئاتر شهرستان در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر و برنامه‌های در نظر گرفته شده اداره‌کل هنرهای نمایشی در این خصوص پرداخت.





حاجیان درباره حضور کمی و کیفی گروه‌های شرکت کننده شهرستانی در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر با اشاره به حضور بیش از 42 اثر نمایشی از شهرستان‌ها گفت: 26 اثر صحنه ‌ی و 16 نمایش در بخش خیابانی جشنواره از آثار شهرستانی بودند. البته نمی‌توان انتظار داشت که تمام آثار از نظر تکنیکی و فنی در یک سطح ظاهر شوند اما خوشبختانه و به گفته اکثر مخاطبان اعم از کارشناسان خبره این رشته و تماشاگران عادی بیشتر آثار هنرمندان شهرستانهای کشور در سطح بسیار خوب و قابل قبول به اجرا در آمد.



آثار اجرا شده شهرستانی در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر مورد استقبال گسترده عموم تماشاگران قرار گرفتند. این موضوع حتی در نتایج نظرسنجی مردمی نیز مشهود است. حضور گروههای شهرستانی طی سالهای اخیر به جهت تعداد ،کیفیت آثار و در مقام مقایسه با گذشته بسیار چشمگیر بود.

مدیر هماهنگی تئاتر استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره نحوه راه‌یابی آثار شهرستانی در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر گفت: آثار هنرمندان شهرستانی از چند طریق امکان حضور در جشنواره را داشتند. برگزیدگان جشنواره تئاتر مناطق کشور پس از طی مراحل استانی و منطقه ای پا به این عرصه خطیر می گذارند. برگزیدگان آثار خیابانی نیز پس از حضور در جشنواره سراسری تئاتر خیابانی مریوان نیز موفق به راهیابی به جشنواره تئاتر فجر می شوند.

حاجیان ادامه داد: چند اثر هم در بخش تجربه های نو و چشم انداز تئاتر ایران در سال 89 حضور داشتند که از طریق تقاضای شرکت در جشنواره و طی مراحل انتخاب در جشنواره حاضر شدند و یک اثر نیز در بخش مسابقه بین الملل در جشنواره حضور داشت.

حاجیان با اشاره به استفاده از تمام امکانات و توان هماهنگی تئاتر استانها برای پشتیبانی هرچه بهتر از هنرمندان تئاتر شهرستان در جشنواره بیست و هشتم گفت: برای حضور هرچه بهتر این گروهها و ارائه مطلوب آثار خود و بهره مندی شان از دیگر آثار اجرا شده و برنامه های جنبی جشنواره تلاش‌های بسیاری شد.

وی اظهار داشت: می توان گفت به نسبت سالهای گذشته و دوره‌های اخیر احترام بیشتری به هنرمندان شهرستانی و ساحت حرفه‌ای آنها در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر کذاشته شد.

شایان ذکر است بیش از 10 گروه نمایشی از شهرهای مختلف در مجموعه تئاتر شهر اجرا داشتند که نشان از احترام و توجه ستاد برگزاری به میهمانان شهرستانی دارد. حضور گروههای شهرستانی نیز در بازار تئاتر مشهود بود و گروههای فعال شهرستانی هر کدام غرفه های مستقل داشتند.

حاجیان درباره موفقیت‌های تئاتر شهرستان در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر خاطرنشان کرد: در جشنواره امسال برای اولین بار اثر منتخب مناطق کشور برگزیده و در مراسم اختتامیه معرفی شد. در بخش نمایشهای خیابانی نیز اثر برگزیده از شهرملایر بود و بیشترین جوایز را هنرمندان ملایری از آن خود کردند. در مسابقه پوستر تئاتر ایران نیز یکی از سه برگزیده جشنواره از هنرمندان شهرستانی بودند و این افتخار بزرگی است که شایسته هنرمندان تئاتر شهرستانهای کشور و مایه مباهات این مرکز است که البته نشان ازتحرک و پویایی این هنر در نقاط مختلف کشور دارد.

حتی 50 درصد اعتبارات تئاتر کشور نیز پاسخگوی نیاز تئاتر شهرستان نیست

مدیر هماهنگی استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره بودجه تئاتر شهرستان گفت: سالیانه بالغ بر 3 میلیارد تومان برای 30 استان کشور از طریق شعب انجمن هنرهای نمایشی ایران در هر استان به تناسب فعالیت ها و برنامه های مصوب هر استان پرداخت می شود. این مبلغ بدون در نظر گرفتن منابع استانی است در مقایسه با سال 1383 و قبل از آن بی سابقه است. مستحضر باشید که مجموع کمک های مرکز به استانهای کشور در سال 83 کمتر از 50 میلیون تومان بوده است .

وی درباره گلایه برخی هنرمندان شهرستان مبنی بر کمبود بودجه تأکید کرد: بیش از 80 هزار هنرمند شهرستانی در سراسر کشور فعالیت دارند که به طورطبیعی حتی اختصاص 50 درصد اعتبارات تئاتر کشور نیز پاسخگو این نیاز نیست.

مرکز از تولید و اجرای عمومی آثار شهرستان حمایت مستقیم و غیرمستقیم می‌کند

حاجیان درباره برنامه‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی در قبال تئاتر شهرستان توضیح داد: مرکز هنرهای نمایشی در چند سال اخیر با نگاه ویژه به تئاتر شهرستانها برنامه‌های حمایتی و راهبردی خاص و خلاقانه ای در این خصوص ارائه داده است. مراسم اردیبهشت تئاتر ایران که نخستین بار درسال 87 به بهانه بزرگداشت روز جهانی تئاتر در 30 استان کشور برگزار شد نتایج و بهره های مادی و معنوی قابل اعتنایی برای هنرمندان،پیشکسوتان و جوانان فعال تئاتر استانهای کشور به همراه داشت.

وی افزود: رپرتوار اجرای آثار نمایشی برگزیده استانهای کشور در تهران که با استقبال بسیار خوب مخاطبان برگزار شد و پروژه چهار فصل تئاتر ایران که در سال گذشته طراحی و اجرای آن آغاز شد و توانست در گامهای نخست توجه اغلب نمایشنامه نویسان و کارگردانان کشور را به خود معطوف کند .با بهره گیری از اساتید برجسته تئاتر کشور در مشاوره ها و برگزاری کارگاههای آموزشی تأثیرات مشهود و مقبولی را در راستای خلق آثار فاخر در تئاتر شهرستانها برجای بگذارد. در این پروژه بیش از 100 کارگردان نمایش به طور مستقیم مورد حمایت قرار گرفتند.



حاجیان با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در استان‌های کشور گفت: در دوره کنونی به محض درخواست استانهای کشور و اعلام آمادگی ، برجسته ترین اساتید دانشگاهی و تجربی جهت برگزاری دوره های آموزشی پیشرفته اقدامات لازم انجام و اساتید به استانهای متقاضی اعزام شده اند. این دوره‌ها به زعم هنرمندان شرکت کننده و مدیران استانها از تأثیرگذارترین دوره های آموزشی بوده است.

وی از تهیه بسته‌های آموزشی به عنوان فعالیت دیگر امور استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی نام برد : تهیه و ارسال بسته های آموزشی اعم از کتب انتشارات نمایش و سایر کتب مرجع و مورد نیاز هنرمندان تئاتر و همچنین تهیه بسته های تصویری از آثار نمایشی برجسته ایرانی و خارجی و ارسال به 20 استان کشور از دیگر فعالیتهای مرکز در دوره اخیر بوده است. برنامه ریزی، هماهنگی، مشارکت و حمایت از برگزاری 30 جشنواره تئاتر استانی و 5 جشنواره تئاتر مناطق کشور که با کمترین درصد نارضایتی و با سلامت مثال زدنی در سالهای اخیر برگزار شد از دیگر فعالیتهای این واحد است.

مدیر هماهنگی استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی خاطرنشان کرد: حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تولید و اجرای عمومی آثار نمایشی در شهرستانهای کشور از برنامه های جاری مرکز هنرهای نمایشی است که با شناخت استعدادهای جوان و پیشکسوتان فعال و سپردن پروژه‌های اجرایی به ایشان در پی ایجاد جریان دائمی تئاتر در کشور انجام می شود.

حاجیان ادامه داد: اعزام گروههای حرفه ای تئاتر تهران برای اجرای عمومی در استانهای کشور به منظور تبادل تجربیات گروههای نمایشی، حمایت از اجرای عمومی آثار برگزیده جشنواره های مختلف در استانهای کشور، ایجاد و امکان استفاده از تسهیلات بیمه هنرمندان برای تعداد زیادی از هنرمندان تئاتر استانهای کشور و ایجاد امکان استفاده رایگان از نمایشهای روی صحنه برای این عزیزان از دیگر فعالیتهای دفتر هماهنگی تئاتر استانها مرکز هنرهای نمایشی است که با افتخار به پیشگاه هنرمندان گرانقدر تئاتر در استانهی کشور تقدیم شده و خواهد شد. البته این ها کافی نیست و امیدواریم بتوانیم قدم های بهتری در راه اعتلای تئاتر شهرستان برداریم.