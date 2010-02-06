این روزها گروه تئاتر "لیو" که چندی پیش رپرتوآر مونولوگهای خود را در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر برگزار کرد، در حال تمرین نمایش "به خاطر یک مشت روبل" به کارگردانی حسن معجونی است تا از یکشنبه 18 بهمن ماه در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرد.
چند روزی است که با پایان بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر گروه تمرینات خود را در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده است. وقتی برای تهیه گزارشی از تمرین نمایش وارد سالن مورد نظر میشویم برخی از چهرههای آشنای گروه تئاتر "لیو" نظیر معجونی، ساسان پیروز و رضا بهبودی روی صندلی های سالن نشسته و در حال گفتگو هستند.
سعید چنگیزیان و مهدی کوشکی دیگر اعضای شناخته شده گروه نیز روی صحنه هستند. شش صندلی در دو ردیف جلوی صحنه قرار گرفتهاند و چنگیزیان در ردیف اول روی یکی از صندلیها نشسته است. هنوز تمرین نمایش شروع نشده و همه در تدارک برای آغاز تمرین هستند.
قرار است در تمرین چهارشنبه 14 بهمن ماه مدت زمان کل نمایش گرفته شود تا گروه کارگردانی تغییرات مورد نیاز برای دست یافتن به زمان مناسب اجرا را انجام دهد. گروه جوانی متشکل از هادی ثابت، سهراب حسینی، آرش فتاحی و پدرام حاجباشی در سمت چپ انتهای صحنه به صورت زنده در حال تمرین موسیقی نمایش هستند که در آن از سازهایی نظیر گیتار بیس، الکتریک، درامز و ساکسیفون استفاده شده است.
در دو طرف صحنه دکوری چوبی قرار دارد که هنوز کامل نشدهاند ولی شباهت زیادی به یک پیانوی بزرگ دارد. نمایش "به خاطر یک مشت روبل" برگرفته از نمایشنامه "پزشک نازنین" نیل سایمون است که توسط شهرام زرگر ترجمه شده و به گفته معجونی گروه پنج اپیزود از آن را به همراه اپیزودی که توسط زرگر نوشته شده در غالب یک تئاتر به صحنه می برند.
با اشاره معجونی گروه خود را آماده تمرین میکند و موسیقی نیز کار خود را آغاز میکند. در اپیزود اول نمایش چنگیزیان روی صندلی نشسته، گویا مضطرب یا از موضوعی کلافه شده است . با گذشت اندک زمانی وی شروع به صحبت میکند و مشخص میشود نویسندهای است که از برخی مسائل رنج میبرد. وی از اینکه کسی را پیدا نمیکند تا با هم چند کلمهای حرف حساب بزنند گله دارد.
در حین صحبت و گلایه از نظرات مردم در خصوص کتابهایش، ایدهای برای شکلگیری داستانی به ذهنش میرسد که اپیزود دوم نمایش را شکل میدهد. داستانی که در یک تئاتر و اختتامیه نمایشی با نام "کنتس پشمالو" روایت میشود و در ارتباط با مردی به نام "چردیاکف" است. رضا بهبودی، مهدی کوشکی، پدرام شریفی، دایانا میرزایی و سوگل قلاتیان بازیگرانی هستند که در این اپیزود ایفای نقش میکنند.
چردیاکف در سالن تئاتر پشت سر ژنرالی که جلوی او نشسته عطسه میکند و این عطسه باعث بروز اتفاقات "کنتس پشمالو" میشود. با پایان اپیزود دوم چنگیزیان در نقش نویسنده به ایده جدید دیگری میرسد که در آن سوگل قلاتیان در نقش دختری عاشق بازیگری برای دادن تست بازیگری نزد نویسنده آمده است. هر کدام از بازیگران نمایش پس از ایفای نقش خود به انتهای سالن میروند. چنگیزیان در اپیزود سوم در انتهای سالن روی صندلی نشسته و دختر بخشی از نمایش "سه خواهر" را برای نویسنده اتود میزند و سپس سالن را ترک میکند.
در بخشهایی از تمرین نوع بازیها باعث خنده عوامل گروه از جمله حسن معجونی کارگردان نمایش میشود. "به خاطر یک مشت روبل" دارای لحظاتی کمدی است که در عین حال تلخی خاصی نیز در هر کدام از آنها وجود دارد. اپیزود چهارم نمایش روایتگر داستان ولگردی است که در ازای دریافت چند روبل خود را به داخل آب میاندازد تا نمایشی از غرق شدن را برای نویسنده بازی کند.
در اپیزود چهارم هوتن شکیبا، مهدی کوشکی، پدرام شریفی و آرش مالمیر بازیگرانی هستند که در کنار چنگیزیان که بازیگر ثابت تمام اپیزودهاست به ایفای نقش میپردازند. گروه بدون کمترین وقفهای کار خود را ادامه میدهد و فقط در معدود دفعاتی معجونی با یادآوری نکاتی وقفهای کوتاه در تمرین ایجاد میکند.
تنها دو اپیزود از نمایش باقیمانده و معجونی خود در اپیزود پنجم نمایش ایفای نقش میکند. اما گروه پنجمین اپیزود نمایش را تمرین نمیکند و بلافاصله به سراغ اپیزود آخر میرود که در آن رضا بهبودی، مهدی کوشکی، محسن نوری و سجاد افشاریان ایفای نقش میکنند.
تمرین نمایش "به خاطر یک مشت روبل" به پایان میرسد و مدت زمان به دست آمده برای اجرای نمایش نیز رضایت معجونی را به همراه دارد. نمایش "به خاطر یک مشت روبل" از یکشنبه 18 بهمن ماه ساعت 20 در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
مهدی کوشکی علاوه بر بازی در نمایش دراماتورژی اثر را نیز برعهده دارد. ساسان پیروز نیز دستیار کارگردان، برنامه ریز و مدیر پروژه است و رها شیرازی منشی صحنه، بهرنگ میرزایی عکاس و مریم سپهری روابط عمومی عوامل دیگر نمایش هستند.
نظر شما