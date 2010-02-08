دستگاههای دولتی دماوند نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند

حسین معتمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در بخشهای مدیریتی سطح این شهرستان گهگاه دیده می شود ادارات و دستگاه های مختلف دولتی برای ارائه امور خدماتی خود به دلایل مختلفی در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند که این امر موجب تعویق و تعلیق عملیاتهای عمرانی در سطح شهرستان می شوند.

وی موارد معدود اختلافات پیش آمده بین دستگاه های شهرستان دماوند را ناشی از علاقه مدیران در امر خدمات رسانی به شهروندان دانست و افزود: من از مسئولان ادارت مختلف خدمات رسان برای این اهتمام سپاسگذارم ولی نباید این ایرادات جزئی به کش و قوسهای آن چنانی مبدل شود زیرا هدف تمامی مسئولان ارائه خدمت صادقانه است.

معتمدنیا یادآور شد: مدیران دستگاه های مختلف برای انجام اموری نظیر اجرای قانون، عملکرد بر اساس شرح وظیفه ذاتی در راستای سیاستهای دولت و ارائه خدمات بیشتر و مناسب تر به مردم در ادارات مستقر شده اند و باید در انجام آنها کوشا باشند.

فرماندار شهرستان دماوند با تاکید بر ایجاد تعاملی پویا بین دستگاه های مختلف شهرستان دماوند افزود: در چند روز اخیر طی نامه ای به تمام دستگاه های دولتی موارد ذکر شده به صورت کتبی ابلاغ شد و از مدیران درخواست داریم تا با علم از وظایف خود و سایر ادارات، به امور خدماتی کیفیت بهتری ببخشند.

وی ارجاع موارد اختلاف ادارات شهرستان دماوند را به فرمانداری این شهرستان از جمله راهکار مناسب برای رفع موارد قانونی اعلام کرد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود ۲۰۰۰ متر است.

طبق سرشماری سال 85 مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.