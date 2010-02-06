خاطرات پدر سیمین بهبهانی به زیر چاپ رفت

محمد گلبن در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار مجلدی دیگر از کتاب‌های خاطره عباس خلیلی (پدر سیمین بهبهانی) در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: دو جلد از این مجموعه منحصراً دربردارنده خاطرات عباس خلیلی است که مجلد چهارم آن از این دسته است.

به گفته این پژوهشگر تاریخ مطبوعات ایران، کتاب فوق توسط نشر آبی در 450 صفحه به زیر چاپ رفته است.

گلبن همچنین با بیان اینکه "کار تدوین جلد پنجم این مجموعه هم تمام شده و به زودی به دست چاپ سپرده خواهد شد" ابراز امیدواری کرد مجوز انتشار داستان‌های عباس خلیلی هم که به گفته وی "بسیار مهمتر از خاطرات او هستند" صادر شود.

این پژوهشگر 74 ساله که تاکنون بیش از 52 عنوان کتاب و ده‌ها مقاله از او منتشر شده، ادامه داد: در حال تدوین مجموعه مقالات خلیلی هستم که خود به تنهایی در دو جلد باید منتشر شود و به احتمال زیاد آنها را هم برای چاپ به ناشر دیگری می‌سپارم.

عباس خلیلی شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه "اقدام " نوه حاج ملاعلی خلیلی تهرانی و پدر سیمین بهبهانی است. وی به دو زبان فارسی و عربی شعر می‌گفت و ترجمه عربی شاهنامه فردوسی از اقدامات برجسته اوست.