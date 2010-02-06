صدور حکم علیه البشیر تهدید جدی روند صلح در سودان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، 53 کشور عضو این اتحادیه در بیانیه ای ضمن درخواست برای توقف این حکم اعلام کردند: "نباید جستجو برای عدالت به بهای از دست رفتن صلح تمام شود".

دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم جنگی، پیشتر اعلام کرده بود که مدارک کافی برای متهم کردن عمر البشیر رئیس جمهور سودان به نسل کشی در دارفور وجود ندارد، اما چندی پیش دادگاه حکم اولیه خود در خصوص اتهامات وارده علیه عمر البشیر رئیس جمهور سودان را تغییر داد.

سودان این دادگاه را به تلاش برای توقف روند مذاکرات صلح با شورشیان دارفور متهم واعلام کرده است که اقدام این دادگاه در طرح اتهام نسل کشی به رئیس جمهور سودان "کاملا سیاسی" که با هدف متوقف ساختن انتخابات عمومی یازدهم آوریل در این کشور است.

