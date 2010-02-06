وردربرمن مقابل هرتابرلین پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در "وزراشتادیون" برگزار شد، برمن با حساب 2 بر یک میهمان خود را شکست داد. مارکو مارین (66) و کلودیو پیزارو (81) گلهای برمن را در این دیدار به ثمر رساندند و تک گل هرتا توسط تئوفانیس جیکاس در دقیقه 68 به ثمر رسید.
هفته بیست و یکم رقابتهای بوندسلیگا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
شنبه - 17/11/1388
* کلن - هامبورگ
* بوخوم - بایرلورکوزن
* فرایبورگ - شالکه
* هوفنهایم - هانوفر
* ولفسبورگ - بایرن مونیخ
* نورنبرگ - اشتوتگارت
یکشنبه - 18/11/1388
* ماینز - مونشن گلادباخ
* بروسیا دورتموند - اینتراخت فرانکفورت
جدول رده بندی:
1- بایرلورکوزن 44 امتیاز
2- بایرن مونیخ 42 امتیاز
3- شالکه 41 امتیاز
4- بروسیا دورتموند 36 امتیاز
--------------------------------------
6- وردربرمن 31 امتیاز - یک بازی بیشتر
--------------------------------------
16- هانوفر 17 امتیاز
17- نورنبرگ 16 امتیاز
18- هرتابرلین 11 امتیاز - یک بازی بیشتر
