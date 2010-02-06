وردربرمن مقابل هرتابرلین پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در "وزراشتادیون" برگزار شد، برمن با حساب 2 بر یک میهمان خود را شکست داد. مارکو مارین (66) و کلودیو پیزارو (81) گل‌های برمن را در این دیدار به ثمر رساندند و تک گل هرتا توسط تئوفانیس جیکاس در دقیقه 68 به ثمر رسید.

هفته بیست و یکم رقابت‌های بوندس‌لیگا طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 17/11/1388

* کلن - هامبورگ

* بوخوم - بایرلورکوزن

* فرایبورگ - شالکه

* هوفنهایم - هانوفر

* ولفسبورگ - بایرن مونیخ

* نورنبرگ - اشتوتگارت

یکشنبه - 18/11/1388

* ماینز - مونشن گلادباخ

* بروسیا دورتموند - اینتراخت فرانکفورت

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 44 امتیاز

2- بایرن مونیخ 42 امتیاز

3- شالکه 41 امتیاز

4- بروسیا دورتموند 36 امتیاز

--------------------------------------

6- وردربرمن 31 امتیاز - یک بازی بیشتر

--------------------------------------

16- هانوفر 17 امتیاز

17- نورنبرگ 16 امتیاز

18- هرتابرلین 11 امتیاز - یک بازی بیشتر