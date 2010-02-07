محسن پرویز در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: ما در سال‌های گذشته و به خصوص پارسال با این موضوع مواجه می‌شدیم که بعضی افراد تقویم‌ها و سررسیدهایی را به خارج از کشور می‌بردند و آنجا چاپ می‌کردند و بعداً می‌خواستند برای وارد کردن آنها به کشور مجوز بگیرند.

وی افزود: اوج این کارها در سال گذشته صورت گرفت و البته ما هم همان زمان به کسانی که برای اخذ مجوز این سررسید‌ها مراجعه کردند، مجوز ندادیم اما به هر حال تعدادی به صورت قاچاق وارد کشور شده بود.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: امسال برای اینکه از این اتفاق پیشگیری کنیم و افرادی را که قصد چنین کاری دارند، توجه بدهیم که بعداً نتوانند اظهار بی‌اطلاعی کنند و مثلاً بگویند ما برای این کار سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و باید مجوز به ما بدهید، در این خصوص به گمرگ اعلام رسمی کردیم.

پرویز تاکید کرد: به هر حال گمرکات کشور باید آمادگی داشته باشند که اگر کسی بخواهد آثاری را که امکان چاپ آنها در داخل کشور وجود دارد، در خارج از کشور چاپ و بعداً به کشور وارد کند، محکم جلو او بایستند و ما هم ایستاده‌ایم و اجازه واردات اینگونه کالاها را نمی‌دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که "آیا صحت دارد که همه این سررسیدها از چین وارد کشور شده است؟" افزود: کاغذ این سررسیدها چینی است که بعد از خرید به صورت خام وارد کشور می‌شود. البته از دبی و جاهای دیگر هم بوده است.

پرویز گفت: ممکن است برای فرد وارد کننده چاپ این سررسیدها با این نوع کاغذ و بعد وارد کردنشان به کشور، صرفه اقصادی داشته باشد اما در کلان مسئله به ضرر چاپخانه‌های داخلی است و برای آنها نوعی فضای نابرابر رقابتی ایجاد می‌کند و این هم مطلوب ما نیست.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به توان صنعت چاپ ایران، گفت: در حال حاضر چاپخانه‌های داخلی ما قادر به انجام عموم امور چاپی کشور هستند و نیازی نیست محصولی در این حوزه در خارج از کشور چاپ شود.

پرویز درباره نتیجه نامه‌ای که در این باره به اردشیر محمدی رئیس کل گمرک ایران نوشته، ادامه داد: امضاء مجاز معرفی شده برای این موارد ،از طرف بنده به عنوان معاون فرهنگی وزارتخانه است و تا ما امضاء نکنیم، ترخیصی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و خوشبختانه با توجه به این مورد، دوستان گمرک هم با ما هماهنگ هستند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در عین حال بر لزوم برخورد قانونی با واردکنندگان سررسید‌های قاچاق تاکید کرد و گفت: اگر کسی بخواهد سررسیدهایی را به صورت قاچاق وارد کند، طبیعتاً نیروی انتظامی با او برخورد قانونی انجام می‌دهد.