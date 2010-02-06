قضاوتها بی طرف است/ میزبان خوبی برای المپیاد نفت خواهیم بود

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، منصور قنبرزاده شامگاه جمعه پس از پایان دومین روز ششمین المپیاد ورزشی سراسری فرزندان پسر وزارت نفت در مجتمع رفاهی نفت محمودآباد در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این المپیاد ورزشی از 15 تا 19 بهمن ماه به میزبانی شرکت ملی نفت ایران افزود: تیم نفت در حقیقت پیشنهاد دهنده برگزاری المپیادهای ورزشی در سطح وزارت نفت بوده است.

وی خاطر نشان کرد: از 17 سال پیش تاکنون این تیم میزبان مسابقات مختلفی در بخشهای کارکنان، پیشکسوتان، بانوان و فرزندان بوده و تلاش کرده تا با تجارب به دست آمده میزبان خوبی برای المپیاد بخش فرزندان پسر وزارت نفت در سال 88 باشد.

وی با اشاره به پیشینه این رقابت ها در سطح وزارت نفت افزود: رقابتهای المپیاد ورزشی در ابتدا به صورت تک رشته ای برگزار می شد اما با برگزاری مسابقات به صورت متمرکز و در رشته های مختلف شاهد رقابت فشرده و حرفه ای تر تیمها و ورزشکاران هستیم.

قنبرزاده با بیان اینکه وزارت نفت برای اولین بار رقابتهای تکواندو را در المپیاد فرزندان وزارت نفت برگزار می کند، خاطر نشان کرد: تیمهای وزارت نفت ورزشکاران خوبی را در رشته های رزمی رده های سنی پایه دارند.

به گفته این مسئول ورزش وزارت نفت، با تغییر آئین نامه المپیادهای ورزشی در سطح وزارت نفت و گنجاندن رشته های رزمی و وجود پتانسیلهای موجود در تیمها، پیشنهاد برگزاری این رقابت ها را در کنار دیگر رشته های ورزشی المپیاد فرزندان وزارت نفت داریم که مورد استقبال قرار گرفت.

رئیس امور ورزش شرکت ملی نفت ایران با اشاره ب برگزاری متمرکز این المپیاد در مجموعه محمودآباد صنعت نفت گفت: با هماهنگی فدراسیونهای ورزشی با بهره از داوران بومی استان مازندران هزینه های سفر و اقامت داوران را کاهش دادیم و از پتانسیل موجود در استانهای شمالی کشور برای قضاوت های بی طرف استفاده کرده ایم.

به گزارش مهر، دومین روز از رقابت های ششمین دوره المپیااد ورزشی سراسری فرزندان پسر وزارت نفت گرامیداشت دهه فجر با برگزاری مسابقات در رشته های توپی پیگیری شد.

در این مسابقات که با حضور شش تیم از چهار شرکت اصلی صنعت نفت و در هشت رشته ورزشی آغاز شده ورزشکاران در دو روز نخست در رشته های فوتسال، والیبال و بسکتبال به رقابت پرداختند.

امروز شنبه 17 بهمن ماه ورزشکاران رشته تنیس خاکی در بخش تیمی دیدارهای خود را آغاز خواهند کرد. رقابت های رشته انفرادی شنا، تکواندو، پینک پنگ و کشتی آزاد نیز از فردا به مدت دو روز در سالن های ورزشی مجموعه محمودآباد پیگیری خواهد شد.

در رقابت های روز گذشته که در دو رشته والیبال و بسکتبال بوده تیم های پالایش و پخش الف، نفت الف و گاز در رشته والیبال به ترتیب بر حریفان خود تیم های پالایش و پخش ب، پتروشیمی و نفت ب غلبه کردند.

در مسابقات بسکتبال نیز تیم پتروشیمی 56 بر 53 از سد پالایش و پخش ب گذشت. گاز با نتیجه 69 بر 65 پالایش و پخش الف را پشت سرگذاشت و نفت ب نیز با نتیجه 75 بر 89 از نفت الف مغلوب شد.

ششمین المپیاد ورزشی سراسری فرزندان پسر کارکنان وزارت نفت که از 15 بهمن ماه به میزبانی شرکت ملی نفت ایران و در هشت رشته ورزشی در شهرستان محمودآباد آغاز شده تا 19 بهمن ماه دنبال می شود.