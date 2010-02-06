اولین منبع نوری انرژی پایدار ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان در دانشگاه پنسیلوانیا با تولید مدار نوری که انرژی مورد نیازش را خود تامین می کند، قدمی بزرگ را در مسیر ایجاد انرژی پایدار برداشته اند.

این مدار می تواند به تدریج در ساخت نمایشگرهای لمسی و دیگر تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد تا به این شکل نیاز به استفاده از باطری ها و دیگر منابع انرژی در تجهیزات الکترونیکی از بین برود. این مدارها تا زمانی که بتوانند نور خورشید را در خود ذخیره سازند قادر به تولید انرژی خواهند بود.

مانند تکنولوژی های جدید و در حال توسعه، این مدارهای کوچک در حال حاضر توانایی انرژی رسانی به نسل آینده تلفنهای همراه و یا جایگزینی سلولهای نوری سیلیکنی را ندارند. تا کنون محققان تنها قادر بوده اند مقادیر کوچکی از انرژی را از این مدارها استخراج کنند اما با وسعت یافتن ابعاد این تکنولوژی و افزایش تاثیرگذاری آن می توان بر احتمال استفاده از آن در آینده ای نه چندان دور امیدوار بود.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، به جز امکان استفاده از این مدارها در انرژی رسانی به تجهیزات و روباتهای کوچک می توان از آنها در تجهیزاتی که بدون منبع انرژی فعالیت می کنند استفاده کرد، تجهیزاتی که نیازی به استفاده از منبع انرژی ندارند از ابعاد کوچکتری برخوردار بوده و مواد سمی در چرخه تولید از ساختار آنها حذف خواهد شد.