آمریکا در کنفرانس مونیخ درپی کسب حمایت متحدان خود درباره افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین ساینس مانیتور در مطلب خود می نویسد: پس از گذراندن یک سال بلاتکلیفی اکنون دیگر هیچ بهانه ای برای اتحادیه اروپا وجود ندارد تا از همراهی با مهمترین متحد خود خودداری کند.

این روزنامه می نویسد : اتحادیه اروپا اکنون باید در کنار آمریکا در مسائل مهم پیش روی امنیت بین الملل همچون افغانستان و خطر تسلیحات اتمی همکاری کند.

این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که کاخ سفید اعلام کرده "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در نشست اتحادیه اروپا-آمریکا که در فصل بهار در مادرید برگزار می شود، شرکت نمی کند.

در کنفرانس سال گذشته امنیتی مونیخ که در واقعه اولین حضور سیاست خارجی دولت جدید آمریکا محسوب می شد واشنگتن طرح آغاز دوباره با روسیه و همکاری بیشتر با مسکو را ارائه کرد. اما هم اکنون و یک سال بعد از آن تاریخ کاخ سفید منتظر اقدام متحدان خود در مورد مسائل مهم است. هر چند در کنفرانس امسال باراک حضور نیافته و به جای وی ژنرال "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی و "ریچارد هالبروک" فرستاده ویژه کاخ سفید به افغانستان و پاکستان در آن حضور دارند اما با این وجود نبود اوباما چیزی از اهمیت موضوع کم نمی کند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : انتخاب اوباما و سفر وی به اروپا در سال گذشته آغازگر یک "بهارسیاسی" در روابط آمریکا و اروپا بود و اکنون آمریکا خواهان آن است که با توجه به این رویکرد اتحادیه اروپا همکاری بیشتری را در مورد ایران و خاورمیانه با واشنگتن انجام بدهد. در این میان هر چند رهبران اروپا بسیار علاقه مند به حضور اوباما در نشست مادرید هستند اما آمریکا بر روی موضوع همکاری در مورد منافع مشترک تمرکز دارد.

بر اساس این گزارش، کنفرانس امنیتی مونیخ از روز گذشته با سخنرانی مقامات برگزار کننده، پیام "یانگ جیه چی" وزیر خارجه ژاپن و سخنان "منوچهر متکی" وزیر خارجه ایران آغاز به کار کرد. این کنفرانس دو روزه بوده و با توجه به بحث های اصلی و موضوعاتی که درحاشیه آن مطرح می شود تا حدود زیادی وضعیت جهان در سال جاری میلادی را به تصویر می کشد از همین رو آمریکا تلاش خواهد کرد تا در این بحث ها نظر مساعد متحدان اروپایی خود را با اقدامات کاخ سفید درباره موضوعات مختلف از جمله بحران افغانستان، برنامه هسته ای ایران و موضوع خاورمیانه جلب کند.