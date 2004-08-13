چاه خندق غريبه اي در ميان بزرگان

به گزارش خبرنگار "مهر" رضا چاه خندق جوانترين عضو تيم ملي جودو ازتكنيك فوق العاده اي برخورداراست. او كه اغلب دركنارآرش ميراسماعيلي تمرين مي كند يك مشخصه بارز دارد. او قدرت بدني و تكنيك را دركنارهم دارد. به عبارت ساده ترچاه خندق جودوكاري سرعتي است كه قدرت بدني بالا را چاشني اين سرعت دارد. وي در المپيك براي رسيدن به مدال حريفان قدرتمندي را پيش رودارد.

"فلرين وفر" قهرمان جهان ازآلمان كه دراوزاكا و مقابل چشمان خيره ژاپني ها صاحب مدال طلا شد سرسخت ترين حريف اوست. در اين وزن كه اغلب نمايندگان اروپا صاحب مدال مي شوند "سرچي وندر" از سوئيس ، رابرت كراو سزيك از لهستان ، "الكساندر بودلين" از استوني ، "ريكارد و اچارت" از اسپانيا ، "گابريل اورتگا" از كوبا ، گريگ ريكيشويلي ازگرجستان ، " نينودلگادو " از پرتغال ، "ديمتري نسو" از روسيه، "دنيس گربو" از قراقستان و " يانگ رو وون" از كره جنوبي از جمله سرشناس ترين نفراتي هستند كه در طول يكي دو سال اخير عناوين معتبري را كسب كرده اند. ژاپني ها كه در سيدني با "تاكي ماتو" مدال طلاي اين وزن را به خود اختصاص دادند حالا چشم به هنرنمايي "ماساهي كوتموچي" دارند. دركنار تمامي اين چهره هاي عنوان دار، رضاچاه خندق با داشتن مدال نقره آسيا، جودوكاري نوظهور است كه براي حريفان ناشناخته است . چاه خندق از رقباي خود هيچ چيزكم ندارد و مي تواند با استفاده ازتجربيات مربيان ، مبارزات خوبي را به نمايش بگذارد. دراين وزن 32 جودوكار شركت كردند.