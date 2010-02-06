مشکلات مالی مانع توسعه میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری امروز در بازدید از تأسیسات ایستگاه تقویت فشار گاز در کیش با بیان اینکه موضوع منابع و میادین نفت و گاز مشترک میان ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از نظر مجلس اهمیت به سزایی دارد و باید تلاش کنیم تا به اندازه سهم خود از این میادین هیدروکربوری برداشت کنیم، گفت: در میادین مشترک هیدروکربنی در خلیج فارس برخی همسایگان به دلیل برخورداری از امکانات مالی مناسب بیش از سهم خودشان برداشت می‌کنند.

وی افزود: برای مجلس مهم است که با تأمین مالی طرحهای توسعه‌ای صنعت نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک، ایران را به حد میزان برداشت شایسته خود از این میادین برساند.

نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه هم اکنون تنها عامل محدود کننده توسعه منابع نفت و گاز ایران در منطقه خلیج فارس مسائل تامین منابع مالی است، تصریح کرد: مجلس همت جدی دارد تا با رفع موانع قانونی و مقطعی، مشکلات مالی توسعه صنعت نفت در این حوزه را مرتفع کند.

وی تبیین کرد‌: با بازدیدهایی که از تاسیسات نفت و گاز ایران در حوزه فلات قاره انجام شده است، تاکنون نشستهایی با برخی مسئولان اجرایی همچون وزرای اقتصاد و دارایی، نفت و بانک مرکزی برگزار شده تا موضوع پرداخت به موقع سهم قانونی 6 درصد حاصل از درآمد تولید نفت و 11 درصد درآمد حاصل از تولید گاز برای توسعه زیر ساختها و اجرای طرحهای صنعت نفت و گاز محقق شود.

این عضو کمیسیون ویژه سیاستهای اصل 44 مجلس تاکید کرد: پیش بینی می کنیم به زودی این سهم قانونی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت نفت پرداخت شود.

نماینده مردم شیراز در خانه ملت با اشاره به اینکه در اصلاحیه اخیر بودجه نیز از سوی مجلس، بندی به تصویب رسید که بخشی از نیازهای صنعت نفت به صورت علی‌الحساب و در دوره‌های ماهانه پرداخت شود، اعلام کرد: همچنین موضوع انتشار و فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای تأمین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت در کمیسیون برنامه و بودجه در دست بررسی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید هر چه زودتر زمینه استخراج و بهره‌برداری مؤثر از میادین هیدروکربنی مشترک کشور فراهم شود، یادآور شد‌: برخی موانع قانونی نیز در مسیر توسعه پرشتاب صنعت نفت وجود دارد، اما در حال حاضر مشغول بررسی طرح‌هایی هستیم تا بتوانیم با یافتن شرکای تجاری و سرمایه‌ گذار میادین هیدروکربنی و به ویژه میادین مشترک نفت و گاز را توسعه دهیم تا از شرکای منطقه‌ای عقب نمانیم.

قادری خاطرنشان کرد‌: مردم مناطق نفت خیز و گازخیز کشور هم انتظارات به حقی دارند که منابع نفتی موجب رشد سطح معشیتی آنها را فراهم آورد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: برهمین اساس و با توجه به اینکه قانون اختصاص 2 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز به مناطق نفت خیز و مناطق محروم در پایان سالجاری یعنی موعد اتمام برنامه چهارم توسعه اعتبارش پایان می‌یابد مجلس پیشنهاد کرده است تا این موضوع مشمول درآمدهای داخلی نیز شود.