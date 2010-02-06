سلاح مقاومت نتیجه وجود دشمن است/ اسرائیل خطری واقعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: شواهدی مبنی بر اینکه اسرائیل آماده حمله به لبنان یا کشور دیگری در منطقه است، وجود ندارد اما با این حال اسرائیل خطری واقعی به شمار می رود و ما باید همواره برای مقابله با آن آماده باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت بدون سلاح وجود ندارد و سلاح نتیجه وجود مقاومت است و مقاومت نیز به دلیل بودن دشمن وجود دارد.

نعیم قاسم در بخش دیگر سخنان خود ضمن انتقاد از احداث دیوار فولادی در مرزهای نوارغزه گفت: دیوار فولادی در راستای خدمت به قضیه فلسطین نیست و همچنین خدمت به مصر نیز به شمار نمی رود.

وی خاطرنشان کرد که حکومت مصر برای تعامل با قضیه فلسطین راه و روش خود را دارد که ما با آن موافق نیستیم.

نعیم قاسم همچنین هر گونه ارتباط حزب الله با گروه الحوثی در یمن را تکذیب و تصریح کرد: ما از حوثی ها هیچ حمایتی نمی کنیم و با آنها هیچ رابطه مالی و هماهنگی نداریم و هر کسی که دلیلی در این رابطه دارد آن را ارائه کند.