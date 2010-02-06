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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۴

شیخ نعیم قاسم :

سلاح مقاومت نتیجه وجود دشمن است/ اسرائیل خطری واقعی

سلاح مقاومت نتیجه وجود دشمن است/ اسرائیل خطری واقعی

معاون دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی خطری واقعی به شمار می رود تاکید کرد که سلاح مقاومت نتیجه وجود دشمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: شواهدی مبنی بر اینکه اسرائیل آماده حمله به لبنان یا کشور دیگری در منطقه است، وجود ندارد اما با این حال اسرائیل خطری واقعی به شمار می رود و ما باید همواره برای مقابله با آن آماده باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت بدون سلاح وجود ندارد و سلاح نتیجه وجود مقاومت است و مقاومت نیز به دلیل بودن دشمن وجود دارد.

نعیم قاسم در بخش دیگر سخنان خود ضمن انتقاد از احداث دیوار فولادی در مرزهای نوارغزه گفت: دیوار فولادی در راستای خدمت به قضیه فلسطین نیست و همچنین خدمت به مصر نیز به شمار نمی رود.

وی خاطرنشان کرد که حکومت مصر برای تعامل با قضیه فلسطین راه و روش خود را دارد که ما با آن موافق نیستیم.

نعیم قاسم همچنین هر گونه ارتباط حزب الله با گروه الحوثی در یمن را تکذیب و تصریح کرد: ما از حوثی ها هیچ حمایتی نمی کنیم و با آنها هیچ رابطه مالی و هماهنگی نداریم و هر کسی که دلیلی در این رابطه دارد آن را ارائه کند.

کد مطلب 1030406

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