جشنواره تخصصی بازیگری در حوزه هنری گیلان برگزار می شود

محمد پور جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان با هدف ایجاد فضایی مناسب جهت ارایه توانایهای هنر بازیگری و همچنین شناخت استعداد های جوان، نخستین جشنواره بازیگری " از ایده تا بداهه " را برگزار می کند.

وی با اعلام اینکه این جشنواره در دو بخش حرفه ای و هنرجوی برگزار می شود، اظهارداشت: در بخش هنرجوی، هنرجویان متقاضی باید دورههای تکمیلی و یا عالی بازیگری را گذرانده و یا در حال اتمام آن باشند ودر بخش حرفه ای، داشتن اجرای عمومی و یا حضور در جشنوارههای استانی و کشوری ملاک پذیرش آنها در این بخش است.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان در خصوص موضوعات انتخابی این جشنواره گفت: هر بازیگر می تواند مشکلات اجتماعی، زیست محیطی ، کشاورزی و مصرف گرایی به ویژه مشکلاتی که دراستان گیلان با آن روبرو هستیم را انتخاب و بر اساس آن " اتودی " در 10 تا 20 دقیقه آماده اجرا کنند.

وی یاد آورشد: هیئت بازبین و داوران جشنواره ممکن است به صورت بداهه و با دادن موقعیت و رویداد به بازیگر، توانایهای بیشتر شرکت کنند گان را مورد ارزیابی قراردهند.

پور جعفری ادامه داد: آخرین مهلت ثبت نام در این جشنواره بازیگری تا ششم اسفند ماه سال جاری پیش بینی شده و بازبینی کارهای اجرایی 20 فروردین 1389 خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: این جشنواره در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار و به نفرات برگزیده هر دو بخش لوح تقدیر و جوایز ارزشمند اهداء می شود.