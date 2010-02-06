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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۱۱

فیفا سه میلیون دلار به فدراسیون فوتبال هاییتی کمک کرد

فیفا سه میلیون دلار به فدراسیون فوتبال هاییتی کمک کرد

فدراسیون بین المللی فوتبال در جلسه‌ای که در زوریخ برگزار شد، سه میلیون دلار به فوتبال هاییتی اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در زلزله‌ای که ماه گذشته در هاییتی حادث شد بیش از 200 هزار تن از مردم این کشور جان باختند. کمیته مالی فیفا در جلسه‌ای که با حضور "خولیو گروندونا"، نایب ریس فیفا در زوریخ برگزار شد، تصمیم گرفت سه میلیون دلار برای کمک به فوتبال هاییتی به این کشور اختصاص دهد. فیفا پیش از این 250 هزار دلار به فدراسیون فوتبال هاییتی کمک مالی کرده بود.

جوزف سپ بلاتر، رییس فیفا در این خصوص اظهار داشت: مانند همه، من هم عمیقا از گزارش‌هایی که از هاییتی می رسد، متاثر می شوم. ما به طور نزدیک با فدراسیون فوتبال هاییتی در ارتباط خواهیم بود و از هرچه برای تقویت آنها لازم باشد کوتاهی نخواهیم کرد.

کد مطلب 1030414

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