۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

حاکم شدن هوای سرد در سراسر کشور / دما تا 10 درجه کاهش می یابد

مدیرکل اداره پیش بینی هواشناسی با تاکید بر کاهش 5 تا 10 درجه ای دما، از فراگیر شدن شدن هوای سرد در سراسر کشور طی هفته جاری خبر داد.

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به اخطاریه سازمان هواشناسی برای مناطق جنوب شرق کشور شامل استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، جنوب خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: تداوم بارش در این مناطق ادامه خواهد یافت و دما تا مرز 5 درجه سانتیگراد تا روز دوشنبه پائین خواهد رفت.

مدیرکل اداره پیش بینی هواشناسی کشور همچنین به برگشت دما در روزهای دوشنبه و سه شنبه را قابل توجه دانست و افزود: بعد از روز سه شنبه مجددا هوای افت شدید پیدا خواهد کرد و تا پنجشبه آخر هفته سرد خواهد شد. به طور کلی باید گفت هوای سرد در طول هفته جاری بر کشور حاکمیت خواهد داشت.

رضازاده همچنین بارش نسبتا مطلوب برف در چند روز گذشته در ارتفاعات زاگرس و البرز را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: بارش در ارتفاعات تا حدودی نگرانیها را نسبت به نباریدن برف کم کرد و به نسبت ماههای گذشته بارش خوبی در چند روز گذشته در ارتفاعات داشته ایم.

کد مطلب 1030415

