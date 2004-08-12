دفاتر دولت خودگردان در غزه اشغال شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اسرائيلي جروزالم پست اين افراد اواخر شب گذشته با حضور دراردوگاه رفح در غزه به خاطر تخريب شش خانه فلسطينيان توسط ارتش اسرائيل تقاضاي كمك كردند.

اين افراد اوائل روز با راهپيمائي به سوي دفتر فرمانداري وارد محل شده و اقدام به اخراج و بيرون نمودن كاركنان آن كردند و از دولت خواستند يا اقدام به ساخت خانه هاي آنها نمايد يا خسارات وارده بر آنان را جبران نمايد.

اين منازل توسط ارتش اسرائيل و به بهانه پناه گرفتن نيروهاي مبارز در آن تخريب شدند.

نوارغزه در يك هفته گذشته به خاطر ورود ارتش اسرائيل به بعضي نقاط آن و حمايت نكردن دولت خودگردان آبستن تحولات و اختلال بوده است.