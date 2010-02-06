درباره توافق نهایی تبادل سوخت اطمینان دارم/ مذاکره درباره میزان تبادل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، منوچهر متکی که در حاشیه نشست مونیخ گفتگو می کرد، گفت: "اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نشان داد که تهران علاقمند به گفتگو در این باره است".

وی اظهارات روز سه شنبه احمدی نژاد را که گفته بود ایران از همکاریهای صادقانه در زمینه هسته ای با دیگر کشورها استقبال می کند بازگو کرد و گفت که چنین اظهاراتی نشان می دهد که تهران آماده مشارکت در یک تبادل سوخت است.

وی در عین حال با اشاره به اختلاف ایران و غرب درباره میزان سوختی که باید تبادل شود، افزود: مقدار سوختی که باید به خارج برای غنی سازی ارسال شود قابل مذاکره است، اما من مطمئن هستم که می توان برای آن راه حلی پیدا کرد و به این مسئله خوش بین هستم.

وزیر خارجه ایران گفت: من شخصاً بر این باورم که ما زمینه ای سازنده را برای چنین تبادلی در آینده نه چندان دور ایجاد کرده ایم و فکر می کنم که تمامی طرفها تمایل سیاسی خود را برای انجام این تبادل نشان داده اند.

وی همچنین از دیدار خود با "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای گفتگوهای بیشتر درباره تبادل سوخت خبر داد.

"کارل بیلت" وزیر خارجه سوئد که در هنگام اظهارات متکی در آن نشست حضور داشت از ایران خواست تا پیشنهادی رسمی به آژانس ارائه کند.