اهمیت نقش اقتصاد در مدیریت روابط با انگلیس/ قطع روابط اولویت اول نیست

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص بررسی های کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در نحوه روابط ایران و انگلیس اظهار داشت: روابط ایران و انگلیس دارای فراز و فرودهای بسیاری بود و ملت ایران از گذشته تاریخ انگلیس خاطرات تلخی دارند.

وی افزود: از زمان استعمار کهنه نوع قراردادهایی که با ایران در دروان قاجاریه و پهلوی بسته شد از خاطرات تلخ ملت ایران است. اقدامات این کشور در جلوگیری از انقلاب اسلامی ایران و پشتیبانی از رژیم شاه پرونده دیگری است که انگلیسی ها دارند. تصور این بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی بتوان روابط جدیدی تعریف کرد و انگلیسی ها از نقش مداخله جویانه خود در کشورهای دیگر به خصوص ایران خودداری کنند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: متاسفانه باز این اتفاق نیفتاد و ما در دوران جنگ و پس از آن رفتارهای خوبی از سوی آنان شاهد نبودیم و حتی در حوادث پس از انتخابات دخیل بودند، بنابراین این اقدامات باعث شد از دستگاه سیاست خارجی بخواهیم در روابط خود تجدید نظر کند که این همان مدیریت روابط است.

وی تصریح کرد: این اتفاق همان گونه که مردم از مسئولان انتظار داشتند، رخ نداد تا اینکه برخی نمایندگان پیشنهاد قطع روابط را دادند که شاید قطع روابط اولویت اول نباشد.

جلالی گفت: بحث کاهش روابط در اصل همان مدیریت روابط است. یکی از ایرادات ما این است که اقتصاد در سیاست خارجی ما هیچ جایگاهی ندارد به این معنی ما با برخی کشورها روابط سیاسی خوبی نداریم آنها علیه ما در مجامع بین المللی موضع گیری و درشت گویی می کنند اما سیستم اقتصادی ما در بخش دولتی و غیر دولتی با آنها کار می کنند. حجم روابط ما با کشورهای اروپایی کم نیست لذا فکر می کنیم مناسب ترین اقدام مدیریت روابط است و اینکه ما به اقتصاد در روابط خارجی و سیاست خارجی وزن بدهیم.

نماینده شاهرود ابراز امیدواری کرد که مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم دارای چنین رویکردی باشد.

جلالی گفت: هم اکنون بحث قطع رابطه با انگلیس در اولویت نیست بلکه بحث مدیریت روابط مطرح است و باید کار کارشناسی جامعی در مدیریت روابط انجام شود و در این زمینه باید اقتصاد نقش معنی داری در روابط داشته باشد.



