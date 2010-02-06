آوارگی بیشتر افغانها ثمره راهبرد جدید آمریکا

دولت آمریکا درحالی با راهبرد جدید خود در افغانستان به دنبال خروج از ناکامی های این جنگ است که هر روز شاهد مداخله گری های بیشتر ایالات متحده به بهانه مبارزه با تروریسم و برقراری ثبات و امنیت در افغانستان هستیم و در عمل می بینیم که اوباما نتوانسته به وعده های انتخاباتی و شعار تغییر خود پایبند بوده و هر روز اوضاع در افغانستان بدتر و بدتر می شود، چنانچه آخرین گزارشها حاکیست در پی اعلام تصمیم نیروهای آمریکایی و انگلیسی مبنی بر آغاز یکی از بزرگترین عملیات سال 2010 در این کشور جنگ زده، دهها هزار نفر از مردم افغان منازل خود را در ولایت هلمند رها کرده و آواره شدند.

درحالی هر روز بر شمار آوارگان افغانی افزوده می شود که وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده است: از 30 میلیون افغانی 12 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند که از این 12 میلیون فقیر، سه میلیون نفر کودک زیر پنج سال هستند که از سوء تغذیه رنج می برند.

همزمان با گسترش دامنه نفوذ طالبان در افغانستان و افزایش آمار تلفات غیرنظامیان، دولت آمریکا در عین حال ادعا می کند که وضعیت در این کشور بهتر خواهد شد و شبه نظامیان در نهایت در جنگ شکست می خورند. این اظهارات بیانگر این موضوع است که دولت آمریکا همچنان به مداخله گریهای خود در افغانستان ادامه خواهد داد و اظهارات فرماندهان نشانه ای از طولانی شدن جنگ در این کشور است.

در همین حال در پی راهبرد جدید آمریکا برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان، برخی از مقامات پنتاگون اخیرا از اعزام 4 هزار و 100 نیروی جدید به این کشور طی تابستان سال جاری خبر داده اند.

در نهایت می توان گفت که مردم افغانستان همواره قربانی سودجویی و بی مسئولیتی غرب و تضاد منافع قدرتهای دیگر بوده اند که هم اکنون به نظر می رسد جنگ افغانستان یک جنگ تمام نشدنی است که گریبانگیر بسیاری از مردم بی گناه افغان است.