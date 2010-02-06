محمود شالویی، مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد برگزاری دوسالانه تصویرگری به خبرنگار مهر گفت: بحث ششمین دوسالانه تصویرگری مسکوت مانده است، اما امیدواریم بتوانیم آن را برای سال آینده برگزار کنیم. آنچه باعث شده بود تا تکلیف برگزاری این دوسالانه برای مدتی سردرگم بماند، این بود که چون در حوزه تصویرگری کتاب کودک قرار دارد، این تلقی پیش آمد که باید معاونت فرهنگی عهده‌دار برگزاری دوسالانه باشد. اما از سوی دیگر چون مربوط به تصویرگری و حوزه تجسمی نیز می‌شود، معاونت هنری هم می‌تواند برگزارکننده دوسالانه باشد، همانطور که قبلا بوده است.

او ادامه داد:آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که این حوزه فعال باشد و شاهد کار تصویرگران در قالب یک دوسالانه باشیم. برای همین تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم که دوسالانه را در سال 89 برگزار کنیم.

قطعا پربحث‌ترین دوسالانه سال‌های اخیر، ششمین دوره تصویرگری است که از برگزاری آخرین دوره آن هفت سال می‌گذرد. اوایل سال 87 برگزاری این دوسالانه از سوی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی اعلام و زمان آن اسفند همان سال عنوان شد. اما عدم همکاری انجمن تصویرگران کتاب کودک و مرکز هنرهای تجسمی باعث شد این اتفاق رخ ندهد.

سپس با توافق انجمن تصویرگران و مرکز هنرهای تجسمی مقرر شد این دوسالانه برگزار شود، اما تعیین دیرهنگام شورای سیاستگذاری زمان آن را به اردیبهشت سال 88 موکول کرد. بااین‌حال امسال نیز باز هم دوسالانه تصویرگری برگزار نشد . طبق آخرین وعده مدیر امور تجسمی به خبرگزاری مهر امید است در سال 89 برگزار شود. این در صورتی است که هنوز زمان و مکان دقیق آنهم مشخص نیست.