اعتبار عمرانی خراسان شمالی 55 درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مجید نادری صبح شنبه در کارگروه شورای توسعه و برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی افزود: بودجه عمرانی و جاری ملی و استانی این استان در سال گذشته دو هزار و 400 میلیارد ریال بوده است.

وی اضافه کرد: میانگین اعتبار استان خراسان شمالی در لایحه بودجه سال آینده 55 درصد به نسبت بودجه سال جاری بیشتر است و برآورد ما تصویب این میزان بودجه برای استان در لایحه است.

معاون استاندار خراسان شمالی گفت: برای سال آینده طرح راه آهن مشهد- بجنورد - گرگان دارای ردیف اعتباری در پیوست لایحه بودجه شده و این طرح مهمترین طرحهای ملی برای استان است.

نادری افزود: 50 درصد از محور ریلی راه آهن مشهد - بجنورد - گرگان در حوزه استحفاظی استان خراسان شمالی قرار داشته و مابقی آن نیز مربوط به استانهای خراسان رضوی و گلستان است و برای سرعت دادن به اجرای این طرح برای هر قطعه یک پیمانکار انتخاب می شود.

وی افزود: فرودگاه شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی نیز دارای ردیف اعتباری در لایحه بودجه سال آینده قرار دارد و با اعتباری که برای آن پیش بینی شده با این اعتبار فرودگاه بجنورد تجهیز و یک فرودگاه بین المللی ارتقا خواهد یافت.

معاون استاندار خراسان شمالی گفت: برای مجتمع اداری استان در منطقه ارکان بجنورد که جز مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان خراسان شمالی بوده نیز اعتبار در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

نادری اظهار داشت: برای بزرگراه محور بجنورد - جنگل گلستان، راه اندازی صدا و سیمای مرکز استان، راه آهن آنتی جوین- اسفراین - بجنورد نیز در لایحه بودجه اعتبار پیش بینی شده است.