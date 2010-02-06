17 هزار نوجوان خراسان شمالی واکسن هپاتیت زدند

علی نیک پرست به خبرنگار مهر در بجنورد افزود: براساس آمار ثبت احوال استان خراسان شمالی بالغ بر 19 هزار نفر نوجوان متولد سال 71 در این استان داریم که باید در طرح واکسن هپاتیت بی شرکت کنند.

وی اضافه کرد: براساس آمار ارایه شده از مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان از اول بهمن ماه تا 15 بهمن زمان اجرای طرح 85 درصد از این افراد برای دریافت واکسن به این مراکز مراجعه کرده و واکسن به آنها تزریق شده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی افزود: با توجه به اینکه در سالجاری آخرین گروه از واجدین دریافت واکسن هپاتیت بی نوجوانان سال 71 هستند و تمام نوجوانان سنین بالاتر این واکسن در پس از تولد دریافت کرده، این افراد باید هر چه زودتر برای دریافت واکسن به مراکز درمانی مراجعه نمایند.

دکتر نیک پرست افزود: دانشگاه علوم پزشکی با این رویکرد مهلت تزریق واکسن این افراد را تا پایان بهمن ماه تمدید کرده، تا افرادی که تاکنون موفق نشده برای واکسن مراجعه نمایند.

وی اضافه کرد: مرحله دوم واکسن نیز از اول اسفندماه شروع و تا 15 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و افراد مشمول که مرحله اول موفق نشده ، برای دریافت مرحله دوم باید قبل از شروع طرح مرحله دوم نسبت به دریافت واکسن مرحله اول اقدام کنند.

نیک پرست افزود: واکسن هپاتیت بی در سه مرحله انجام می شود که دو مرحله آن در سالجاری و یک مرحله آخر نیز در مردادماه سال آینده انجام می شود.

